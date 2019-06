Succes på væddeløbsbanen: Al overnatning er udsolgt til Tinderbox

En stor efterspørgsel på overnatning i nærheden af festivalpladsen under Tinderbox har fået arrangørerne bag til at åbne op for endnu flere overnatningsmuligheder.

- Jeg har indtryk af, at det er gået meget hurtigere i år med at få solgt pladserne på væddeløbsbanen. Folk har for alvor fået øjnene op for muligheden. Og det har skabt en øget opmærksomhed.

Ifølge Eva Pasgaard skyldes den store interesse, at festivalen de seneste par år er blevet større, hvilket også skaber et større behov for overnatningsmuligheder.

- Der er flere, der har ringet til mig de sidste par dage, fordi de desperat leder efter overnatningsmuligheder i nærheden af pladsen. Der har generelt været rigtig mange henvendelser den sidste uges tid, fortæller Eva Pasgaard, der er salgsmanager ved Down The Drain, som blandt andet står bag Tinderbox.

Da Tinderbox blev afholdt første gang i 2015, var der ikke mulighed for at overnatte i nærheden af festivalen. Det blev der lavet om på i 2016, hvor op mod 1800 gæster fik mulighed for at overnatte i telt på Fyens Væddeløbsbane, der ligger cirka fem minutters gang fra indgangen til festivalpladsen. Der var dog kun cirka 1000 festivalgæster, der benyttede sig af den mulighed .

Nye overnatningsmuligheder

Den store efterspørgsel på overnatning på væddeløbsbanen har medført, at Tinderbox i år har åbnet op for nye overnatningsmuligheder.

Som led i et større samarbejde med Syddansk Erhvervsskole Campus One i Odense lancerer Tinderbox i år det, de kalder for Tinderbox Rooms. Her køber festivalgæsterne en pakke med to partoutbilletter, to overnatninger på Campus One inklusiv morgenmad og Tinderbox merchandise.

Selv om det er første gang i år, at festivalgæsterne har mulighed for at købe overnatning på Campus One, har der været stor tilslutning til det nye koncept.

- Vi har 45 værelser med plads til to personer i hvert værelse, og der er faktisk kun 10 ledige værelser tilbage, så det er gået meget bedre, end vi forventede, siger Eva Pasgaard og fortsætter:

- Vi har gjort det her, fordi der ikke er plads nok til gæsterne på væddeløbsbanen. Selv om der er lidt afstand fra erhvervsskolen, har det solgt rigtig fint. Vi har blandt andet gæster, der kommer helt fra Norge, som har villet sikre sig overnatningsmuligheder i god tid.