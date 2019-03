Styr på patientsikkerheden: De mest erfarne læger tager sig af de dårligste patienter på OUH's Akutmodtagelsen

Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på OUH arbejder efter nye principper, der sikrer patienterne den bedste behandling af hospitalets dygtigste eksperter.

En ukendt person kollapser lige foran indgangen til Den Fællesakut Modtagelse (FAM) på OUH en torsdag formiddag. Der er tale om en stor mand på 200 kilo, som ingen ved, hvem er. Lægesekretæren, der sidder i glasburet lige ved indgangen trykker på overfaldsalarmen og under 30 sekunder senere er en sygeplejerske i gang med hjertemassage. I løbet af de næste minutter strømmer læger, sygeplejersker, bioanalytikere til for at hjælpe, og mens situationen står på, er cirka 10 personer fokuserede på at få liv i manden. Sygeplejerske Tommy Sander har taget styringen. - Klar til at støde. Alle væk, siger han med høj stemme. Arbejdet med hjertemassage fortsætter. To sygeplejersker afløser hinanden på knæ ved manden, mens andre løber efter tæpper, lægemidler og instrumenter.

Akutmodtagelsen i tal 67.000 patienter runder hvert år Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på OUH. Den består af blandt andet skadestue, traumecenter og lægevagt. 230 ansatte arbejder direkte under FAM's afdelingsledelse. Dertil kommer mindst lige så mange fra andre afdelinger, der har anden afdelingsledelse.



Lægevagten i FAM Odense ser omkring 75.000 patienter om året i konsultation.



FAM har en selvstændig forskningsafdeling med egen professor i akut medicin.

Traumestuerne i Fælles Akutmodtagelsen er første stop for akut syge patienter. Foto: Michael Bager

Speciallæger i front FAM på OUH er en efterhånden velsmurt organisation. Siden åbningen af de 10.000 nybyggede kvadratmeter i 2012 har personalet benyttet sig af helt nye metoder til organisering af arbejdet med at tage sig af akut syge patienter, der kommer ind på OUH enten efter en ulykke, efter henvisning fra egen læge eller med ambulancen. En såkaldt flow-master står for at fordele patienter efter farvekoder, der indikerer, hvor akut deres tilstand er. De helt akutte patienter kommer på en af de to traumestuer, og resten fordeles efter farverne blå, grøn, gul, orange og rød. Samtidig sørger en række forskellige typer nødkald for, at de helt rigtige folk kommer til en akut dårlig patient, når det er nødvendigt. Mantraet på FAM er, at eksperterne er i front, og står klar til at møde patienterne, der er akut dårlige. - Tidligere blev de sygeste patienter mødt af den yngste og mindst erfarne læge, og det blev efterhånden et problem for patientsikkerheden. Der var behov for nytænkning, og det, vi gør her, er - med et fortærsket udtryk - lidt af et paradigmeskift, forklarer overlæge Jan Dahlin, der er dagens flowmaster på FAM.

Alt monitoreres og filmes under øvelsen. Personalet skal ikke kun træne, men også gerne blive bedre fra gang til gang. Foto: Michael Bager

Et kæmpe laboratorium Statistikkerne viser allerede, at den nye organisering har været en kæmpe forbedring for særligt de medicinske patienter - det vil sige de patienter, der ikke har brug for en akut operation. Men reorganiseringen har ikke været helt nem, lader Jan Dahlin forstå. Han har været med fra starten, hvor de nye arbejdsgange blev indført. - Ikke alle læger bryder sig om at møde akutte patienter, som han siger. Jan Dahlin forklarer, hvordan FAM har et helt hospitals mange forskellige ekspertiser at trække på, samtidig med at der på FAM er ansat læger med stort set alle specialer. For nylig er et helt nyt fagområde for læger blevet oprettet, og det er forventningen, at alle læger på FAM skal have akutmedicin som speciale med tiden. Det kan måske undre, at man på et tidspunkt, hvor Nyt OUH allerede var vedtaget, bevilligede 12-14 millioner kroner til byggeriet af FAM, men pengene er godt givet ud, fortæller ledende overlæge på FAM, Michael Hansen-Nord. - Det her har været et kæmpe laboratorium, som vi har lært meget af, og som vi har kunnet bruge i arbejdet med Nyt OUH. Meget bliver anderledes indrettet derude, men organisering af arbejdet med speciallæger i front fortsætter, siger han. - Vi er utrolig stolte af vores arbejde her på FAM. Her kommer 20 til 30 internationale delegationer om året, som gerne vil vises rundt og høre om vores udviklingsarbejde, som er enestående i verden, tilføjer han.

OUH: FAM - øver jævnligt kritiske situationer - her en hjertestopsøvelse i forhallen. Foto: Michael Bager

Patienten overlevede Ved indgangen til FAM er det lykkedes hjerteholdet at få liv i den ukendte mand, der faldt om på gulvet. Heldigvis var der kun tale om en øvelse, og den 200 kilo tunge mand var en dukke. Den uanmeldte øvelse er blevet overvåget af overlæge og instruktør Claus-Henrik Rasmussen, og der er blevet filmet og registreret undervejs. Hele seancen har taget 15 til 20 minutter, og da den er færdig, samler han alle til en debriefing. Der er ros til alle parter: Hjertemassagen er i gang efter 30 sekunder. Der stødes første gang efter tre minutter og syv sekunder. Hjertemassagen er foretaget med den rigtige frekvens, den rigtige trykdybde og med det rigtige slip fra brystkassen. Der bliver givet medicin på de rigtige tidspunkter. Sygeplejerske Tommy Sander tog ledelsen, indtil lægen kom, og herefter var der delt ledelse, fremgår det af overlægens evalueringen. - Hele kunsten er at gøre en kompleks og kaotisk situation helt simpel. Der skal være tydelig ledelse, og det havde I, lyder det fra Claus-Henrik Larsen, inden holdet rydder op og går hver til sit. Den uanmeldte øvelse eller insitu-simulation, som den også kaldes, er en en del af dagligdagen på FAM. - Det er helt essentielt at træne det teamwork, der er nødvendigt i sådan en kaotisk situation, der uværgerligt opstår. Og vi gør det ikke kun for at træne. Vi vil også hele tiden blive bedre og forske i, hvordan vi gør tingene bedst, forklarer Claus Henrik Larsen, inden han suser ud på en af traumestuerne, hvor der er brug for ham.

OUH: FAM - øver jævnligt kritiske situationer - her en hjertestopsøvelse i forhallen. Foto: Michael Bager

Debreafing efter et øvelse på Fælles Akutmodtagelsen på OUH. Her er det overlæge Claus-Henrik Rasmussen. Foto: Michael Bager