Studiechef til kommende studerende: Gå til det med åbent sind

Skiftet fra en ungdomsuddannelse til universitet kan være en stor omvæltning for de mange unge mennesker, der til september starter på universiteter landet over. Studiechef ved SDU, Annette Lund, fortæller her, hvad de unge kan forberede sig på, når de starter på universitetet.

Hvordan adskiller de videregående uddannelser sig fra ungdomsuddannelserne?

- De adskiller sig blandt andet ved, at man går fra at være i en fast klassekontekst til at være i en faglig kontekst. Når man starter på universitetet følges man ikke automatisk ad med dem, man starter med, fordi man kan vælge forskellige fagkombinationer. Så det er det første step mod selv at tage ansvar for noget af sit uddannelsesforløb.

- Derudover får man lov til at spore sig ind på, hvad man vil beskæftige sig med. Og så opdager de unge også, at den gruppe, de møder ind sammen med, har den samme hunger og interesse, som de selv har, hvilket giver store muligheder for et fagligt højt niveau.

Hvad bliver de studerende mest overraskede over, når de starter?

- En blanding af flere ting, som ikke nødvendigvis kun handler om uddannelse. Mange af de studerende skal måske skifte bopæl, omgangskreds eller geografi. Det i sammenhæng med meget høje faglige krav på flere uddannelser kan være med til at overraske de nye studerende.

Hvordan kan man bedst forberede sig på at skulle starte på en videregående uddannelse?

- Når man møder ind den første dag, er det vigtigt at have et åbent sind. Man møder rigtig mange nye mennesker i løbet af de første dage. Der vil være folk, man klinger med fra start, og dem man ikke klinger så godt med, men det er vigtigt at møde alle med et åbent sind.