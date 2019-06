Studerende retter massiv kritik mod læreruddannelsen: Mangler en tredjedel undervisning

Maja Godthaab Torp (tv), Mariah Christiane Richard og Steven Seth Domino mener, at deres hold på læreruddannelsen har haft så ringe undervisningsvilkår, at de ikke er i stand til at bestå eksamen. Foto: Sugi Thiru

Frustration og magtesløshed. Det er de ord, en stor gruppe lærerstuderende bruger om deres undervisning på University College Lillebælt (UCL) i Odense. Den er ifølge de studerende så mangelfuld, at de ikke har haft de rette forudsætninger for at bestå eksamen. 27 ud af 46 studerende har underskrevet en kollektiv klage.

Undervisningen for de lærerstuderende på hold 6 på UCL i Odense har igennem de sidste to år været så mangelfuld, at kun 45 procent af de studerende bestod deres hovedfag i engelsk. - Det har været mangelfuldt fra starten. Vi har ikke fået det med i vores rygsæk, som vi har krav på. Der er rigtig høje forventninger til, hvad man skal kunne som lærer, både fra ledelsens hånd og i politisk sammenhæng. Og det skal der også være. Men det kan ikke være rigtigt, at vi ikke bliver mødt, når vi kommer med en problematik eller frustration, siger Maja Godthaab Torp, der er en af de studerende. At de studerende ikke føler sig mødt af ledelsen har været et problem, siden de påbegyndte deres uddannelse i september 2017. De studerende gjorde første gang ledelsen opmærksom på manglende information og struktur i december 2017. Efterfølgende har fulgt en lille håndfuld møder, der ifølge de studerende ikke har ændret noget i praksis. Senest havde Steven Seth Domino, Mads Loft, Maja Godthaab Torp og Mariah Christiane Richard, der er talspersoner for den kollektive klage, den 19. juni et møde med ledelsen i UCL. - Vi fik dybest set at vide, at vi er ansvarlige for egen læring og skal være voksne. Men når vi går til ledelsen, føler vi ikke, at vi bliver mødt af en voksen, siger Steven Seth Domino.

Høj dumpeprocent Hold 6 har netop overstået deres afsluttende eksamen i engelsk, som er deres hovedfag. I alt bestod 45 procent af de 42 studerende. Til sammenligning var de samme studerende til eksamen i faget LG (Lærernes Grundfaglighed) i efteråret 2018. Her bestod 89 procent. Spørger man de studerende, hænger den lidet flatterende dumpeprocent i engelskfaget sammen med en mangelfuld undervisning. - Jeg bruger ofte metaforen, at man får et kort stukket i hånden med beskeden om, at vi ses om to eller fire år til eksamen. Hvilken vej, man vælger at gå, er op til den enkelte. Gudskelov, at vi har gode studiegrupper, for ellers ville man aldrig komme igennem, siger Maja Godthaab Torp.

Mistet en tredjedel timer Ifølge UCL skal de studerende have 84 lektioner med en underviser per semester i engelskfaget, der udgør 10 ECTS-point. Men ifølge de studerende mangler de minimum 56 engelsklektioner fordelt på to semestre. Fyens Stiftstidende ville gerne have set studieplanerne, som underviserne laver, og hvori det konkret fremgår, hvor mange lektioner, der er blevet afholdt på et semester. Studieplanerne burde være tilgængelige for de studerende, men er imidlertid blevet fjernet for engelskfaget. - Det her er der ikke andre studerende, der skal igennem, for det er ikke okay, konstaterer Maja Godthaab Torp. Uddannelseschef på UCL Anders Nørgaard har inviteret de studerende til et møde tirsdag morgen. De studerende håber på enten en kollektiv minimumskarakter eller erstatningstimer for den manglende undervisning.