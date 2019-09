Strømslugeren i Tietgenbyen: Facebooks strømforbrug presser dansk klimamål

Strømmen til Facebooks datacenter forbruges i Danmark, men produceres i Norge. Det gør det derimod sværere at nå regeringens eget mål om en reduktion i drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- For klimaet er det på bundlinjen selvfølgelig bedst, at vi har det mest effektive europæiske energisystem. Når det er sagt, så synes jeg da, det er ærgerligt, at vi ikke har kunnet konkurrere med nordmændene. Det er min ambition, at det skal vi blive bedre til, så vi kan konkurrere fremadrettet.

Dan Jørgensen medgiver dog, at han helst havde set vindmøllerne opført i Danmark.

- Fordi der ikke har været kapacitet til det i Danmark, og så har man kunnet levere en billigere og bedre løsning i Norge. Det skal vi være glade for i Danmark, fordi allerede i år 2030 - bare med den planlagte udbygning af vindmøllekapacitet - kommer vi til at producere over 100 procent grøn el i Danmark. Og det vil sige, at til den tid bliver vi også afhængige af at kunne afsætte strømmen til andre lande.

Og ministeren betonede både i sin tale - og bagefter, da Fyens Stiftstidende havde ham på tomandshånd - at det skal man ikke begræde. Han gav følgende forklaring på, hvorfor vindmøllerne er endt i Norge og ikke i Danmark.

Det, ministeren henviser til, er den omstændighed, at de vindmøller, som skal producere grøn energi svarende til det forbrug, datacenteret får, ikke kommer til at stå i Danmark, men derimod i Norge.

Sådan lød det torsdag fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), da han talte for gæsterne ved åbningen af Facebooks datacenter i Odense.

Odense: - For klimaets samlede energiregnskab er det lige meget, hvor vindmøllerne står.

Belaster dansk klimaregnskab

Ole Kenneth Nielsen, der er specialkonsulent ved Aarhus Universitet og ekspert i atmosfæriske emissioner, er enig i, at det for klimaet kan være lige meget, hvor den grønne vindmøllestrøm produceres.

- Fuldstændig. Det giver mening at placere vindmøller de steder, hvor det er mest rentabelt at have dem stående, siger han.

Til gengæld betyder det isoleret set for Danmark ekstra udfordringer for det nationale klimaregnskab at koble en ny stor strømsluger som Facebooks datacenter op på nettet, når den grønne strøm produceres i et andet land, forklarer Ole Kenneth Nielsen.

For den strøm, der forbruges i Danmark, hæfter Danmark for i klimaregnskabet, og den bliver ikke grønnere af, at der opføres nye vindmøller i Norge.

- Det kan ikke være anderledes, siger han.

- Så Danmarks klimaregning bliver ikke mindre af, at der opføres nye vindmøller i Norge?

- Nej, der er ikke nogen direkte sammenhæng, fastslår eksperten.

Det betyder samtidig, medgiver Ole Kenneth Nielsen, at regeringens ambition om 70 procent reduktion i drivhusgasserne i 2030, bliver en endnu større udfordring at nå med åbningen af Facebooks strømslugende datacenter, når kilderne til den grønne strøm samtidig placeres uden for Danmarks grænser.

- Det kan man godt sige. Der er et større elforbrug, som skal dækkes med vedvarende kilder. Og jo større strømforbrug, man har, des mere grøn el skal der også produceres, og det stiller selvfølgelig nogle udfordringer.

Ole Kenneth Nielsen understreger dog, at Danmark allerede har en høj andel af grøn energi i elforsyningen og har planer om at øge den yderligere.