Stort politiopbud foran banegård: Mand forsøgte at stikke af med femårig datter

En snarrådig taxachauffør nåede at alarmere politiet, før det lykkedes en 56-årig mand at stikke af med sin lille datter, der blev bortført fra sin mor, hvor hun har bopæl. Han blev iført en beskyttelsesdragt foran den gamle banegård i Odense.

- Han kommer hen og fortæller dem, at den efterlyste mand lige har forsøgt at køre af sted i en taxa med sin datter, fortaller Mohammed J., der overhørte samtalen mellem chaufføren og betjentene.

En femårig pige blev hurtigt taget i armene af indsatslederen, da hun blev fundet med sin far ved Kongens Have. Manden havde forsøgt at bortføre hende efter et overværet besøg. Foto: Michael Bager