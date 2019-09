Stort eksperiment: 5329 fynske skoleelever skal undersøge plastforurening på Fyn

Mandag starter et masseeksperiment, hvor 5329 elever fra fynske skoler skal være med til at kortlægge plastforurening i den danske natur. Kortlægningen er den første af sin slags i verden og kan måske få indflydelse på fremtidig EU-lovgivning.

I eksperimentet skal eleverne systematisk indsamle plast i et udvalgt område, for eksempel på strande, marker, gader eller i grøftekanter. Bagefter skal de inddele plasten i kategorier, for eksempel bæreposer, flasker, engangsbestik og slikpapir, for at finde ud af, hvad det egentlig er for typer plast, der bliver dumpet i naturen. Herefter skal de indberette, hvilken type plastik, de har fundet, og hvorhenne. Eleverne kan desuden tage plasten med hjem i naturfagslokalet og undersøge det.

Kortlægningen skal laves af over 57.000 elever fra skoler og gymnasier i hele landet, der har tilmeldt sig eksperimentet, som strækker sig over tre uger i september.

Kortlægningen af plastforurening i den danske natur vil gøre det muligt også at se, om der er regionale forskelle på, hvad for noget plastik, der for eksempel bliver smidt i vandet ved København og ved Vesterhavet. Arkivfoto

- Det er vigtigt, at man kender kilden til plastikforureningen for at kunne gøre noget ved det. Er det "to go"-kopper, der ligger mange af, så skal vi have fat i dem, der smider kopperne fra sig. Er det plastikstykker fra markafdækning, skal vi have snakket med landmændene. Eller er det fiskenet, for så vi skal i dialog med fiskerne. Lige nu kender vi ikke kilderne, men det er det, vi kan finde ud af nu, hvor 57.000 elever hjælper os.

Hun fortæller, at man i dag ikke ved, hvad det er for noget plastik, der ligger ude i den danske natur, og hvilken effekt det har. Og det er vigtigt at finde ud af.

- Man har aldrig nogensinde før kigget på, hvordan det ser ud med plastforurening i et helt land. Man har lavet indsamlinger på kyster, men ofte har det været indsamlinger, hvor man bare vejer, hvor meget plastik man har fundet i alt. Det anderledes ved vores undersøgelse er, at vi kigger på et helt land og på alle mulige forskellige naturtyper, og at eleverne skal kategorisere det plast, de finder, fortæller Lene Christensen fra Astra.

Virkelighedsnær undervisning

I år deltager rekordmange skoleelever i Astras masseeksperiment, der har været en årlig tilbagevendende begivenhed siden 2007.

- Vi er faktisk næsten dobbelt så mange, som vi plejer at være. Sidste år havde vi små 30.000 elever, og det var også en stigning i forhold til året før. I år har vi 57.000 elever, og der er repræsentation bredt ud over hele Danmark, fortæller Lene Christensen.

Og det glæder hende.

- Hovedårsagen til at Astra laver masseeksperimentet er ikke at skaffe forskerne gratis resultater. Det er at motivere, engagere og inspirere lærere til at lave naturfagsundervisning, som eleverne synes er nærværende og sjovt. Vi vil gerne have, at eleverne får en oplevelse af, at naturfagsundervisning er vigtigt og virkelighedsnært, og noget, de kan se, hvad de skal bruge til.

- Jeg har selv prøvet at have fysikundervisning, hvor jeg tænkte, hvorfor skal jeg lære det her? Jeg vil gerne, at eleverne efter eksperimentet tænker: Aha, det var derfor, jeg skulle lære det, og at de bliver klædt på til, hvad de selv kan gå hjem og gøre mod plastikforurening, fastslår Lene Christensen.