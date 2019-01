Stort billedgalleri: P3 Guld forlod København og holdt prisfest i Odense

Prisfesten P3 Guld er havde forladt de vante rammer i København og var taget til Odense, hvor et udsolgt Dok5000 gjorde sit til, at aftenen blev en fest.

Den rå bygning på Odense Havn Dok5000 var proppet med fadølsanlæg, kameraer og et feststemt fynsk publikum lørdag aften, hvor P3 for første gang holdt deres prisfest uden for København.

En af gæsterne var Odenseborgmester Peter Rahbæk Juel(S). Han fortalte i indgangen, at der var noget symbolsk i, at P3 Guld valgte Odense som det første sted uden for hovedstaden.

- Det er fantastisk, at det er her i Odense, hvor den tidligere vinder MØ jo kommer fra, lød det fra Peter Rahbæk Juel.

Det var mest i borgmesterens unge dage, at radioen blev tunet ind på P3, alligevel så han frem til aftenens underholdning.

- Jeg glæder mig til at høre The Minds of 99 og så til at høre noget ny musik og blive udfordret på min musiksmag.