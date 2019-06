Nye tal fra Sund og Bælt viser, at 13 procent af de bilister, der kører over Storebæltsbroen kommer fra Fyn.

Fredag er det 21 år siden, at Storebæltsbroen blev åbnet for biltrafik af dronning Margrethe. Det var dog ikke alle danskere, der var lige begejstrede for den nye bro. Et år før broen åbnede, var det kun en fjerdedel af danskerne, der var tilhængere af broen. Derudover var der to ud af tre af danskerne, der var sikre på, at de ville fortsætte med at sejle over Storebælt.

Godt 20 år efter ser det helt anderledes ud. Nye tal fra Sund og Bælt viser, at Storebæltsbroen flittigt bliver benyttet af bilister fra alle landsdele. Beboere fra Region Hovedstaden er dem, der benytter broen oftest - 22 procent af bilisterne kommer herfra.

Efterfølgende kommer Region Syddanmark, hvor 18 procent af bilisterne kommer fra - de 13 procent af dem er fra Fyn.

- Det er interessant at se, at kunderne geografisk fordeler sig nogenlunde ligeligt henholdsvis øst og vest for Storebælt. Det fastslår, at Storebæltsbroen har en enorm betydning for hele det danske samfund, da den udgør en trafikal livsnerve mellem Øst- og Vestdanmark, siger Camilla Riff Brems, Analysechef i Sund & Bælt i en pressemeddelelse.