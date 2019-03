Storebælts indtægt faldt med 300 millioner kroner trods trafikrekord

Han fortæller, at reducerede omkostninger til drift og renter sammen med et godt resultat for Øresundsbron betyder, at årsresultatet er tilfredsstillende.

Til trods for trafikrekord på Storebælt med 13 millioner køretøjer i 2018 faldt indtægterne fra vejtrafikken med ni procent i forhold til 2017. Fra 3,164 milliarder til 2,872 milliarder kroner for at være præcis.

463 millioner kroner til fynsk motorvej

Omkostningerne til drift i koncernen faldt i 2018 med 35 millioner kroner til 510 millioner. Koncernens renteomkostninger er 177 millioner kroner lavere end i 2017 og udgør 470 millioner kroner, hvilket primært skyldes lavere inflation og ekstraordinære indfrielser af lån.

- Vi arbejder målrettet på at reducere omkostningerne for driften af vores anlæg som en del af vores nye forretningsstrategi. Her har de strategiske indsatsområder omkring digitalisering og optimering af indkøb og processer givet gode resultater med en besparelse på 35 millioner kroner i 2018 på trods af en stigende vedligeholdelsesbyrde fra øget trafik og et ældre anlæg. Forventningen er, at den digitale strategi næste år kan reducere omkostningerne yderligere til gavn for både forretning og ejer, siger Mikkel Hemmingsen.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,5 milliarder kroner på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2018 er 19,8 millarder kroner. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år, og gælden ventes at være betalt i 2032.

- Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,411 milliarder kroner på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet 7,063 milliarder kroner til staten med 6,6 millarder kroner til infrastrukturfonden samt 463 millioner kroner til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej, siger Mikkel Hemmingsen.

Forventningerne til resultatet før finansielle værdireguleringer for 2019 forventes at udgøre et overskud på mellem 2,0 og 2,15 milliarder kroner.