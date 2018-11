Storebælt advarer: To døgn med kraftig vind kan genere trafikken på broen

Helt frem til fredag middag advarer Storebæltsforbindelsen mod at passere Storebælt med vindfølsomme køretøjer.

Danmark er indtil videre blevet skånet for kraftige efterårsstorme i år, men i løbet af onsdagen giver vejrguderne en smagsprøve på deres kræfter. I eftermiddag og i aften tager vinden til i styrke og bliver jævn til hård, og ved kysterne kan den nå kulingstyrke, oplyser DMI.

I den forbindelse advarer Storebæltsforbindelsen vindfølsomme køretøjer som campingvogne og lette lastbiler mod at køre over broen - og advarslen gælder ikke blot onsdag, men også torsdag og frem til fredag middag. Herefter forventes vinden at aftage.

Samtidig med den kraftige blæst får Danmark også vinterkulde at føle. Natten til torsdag kan der komme nedbør, mest som regn, oplyser DMI, og temperaturen når kun op mellem frysepunktet og tre graders varme.