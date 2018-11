Stor uenighed i sag om chikane mod rådmand: - Anklager tegner et billede af en vred, ildspyende kvinde

Sidste retsmøde i sagen om en 39-årig kvinde, som er tiltalt for at chikanere offentligt ansatte, er overstået. Anklager kræver kvinden fængslet i 15 måneder, og forsvarer kræver hende løsladt. Dommen mangler endnu at blive afsagt.

Anklager Stephanie Reby argumenterer for, at kvinden har været på bevidst hævntogt. Det gælder især, når hun har lavet underretninger om mistrivsel hos Susanne Crawleys børn, som Fyens Stiftstidende tidligere har beskrevet.

Her blev det diskuteret, om det har været had eller snarere håbløshed, der har fået kvinden til at henvende sig krænkende og massivt til blandt andre Fyns Politi og rådmand Susanne Crawley (R).

135 kontakter

Hun indleder med at fortælle, at listen over kvindens henvendelser til offentligt ansatte er over 135 kontakter lang, og at 12 personer er forurettede i sagen gennem en periode på to år.

- Der er tale om grove beskyldninger og grove formuleringer. Det her er en liga for sig selv, siger Stephanie Reby, der derfor kræver den tiltalte kvinde fængslet i mindst 15 måneder.

Forsvarer i sagen, advokat Rune Pedersen, mener, at straffen bør ligge væsentligt under seks måneders fængsel. Den ubetingede del bør endda allerede være afsonet i forbindelse med kvindens varetægtsfængsling.

- Vi behøver ikke bevæge os ret langt over på hendes banehalvdel for at se, at sagen ser meget anderledes ud. Hun handler i desperation. Hvor ubærligt er det ikke, når man står og føler, at ens privatliv smuldrer omkring en, og man så ikke kan få myndighederne i tale, siger Rune Pedersen.