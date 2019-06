Stor transformation af SDU på vej: SDU går all in på FN's 17 verdensmål

- Vi går all in på alle 17 verdensmål og ikke kun nogle få udvalgte. Fattigdom og sult på globalt plan, mindskelse af ulighed og bekæmpelse af ulighed er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater.

- Studerende og forskere på SDU skal løfte verden i en bæredygtig retning. SDU's bestyrelse vedtog mandag den 17. juni, at verdensmålene skal være omdrejningspunktet for hele SDU's virke som universitet, og der er tale om en grundlæggende transformation af SDU, som skal slå igennem i alle beslutninger på SDU.

Der er nye tider på vej for det 53 år gamle Syddansk Universitet (SDU). Som led i en ny strategi har bestyrelsen netop besluttet, at SDU fremover skal drives i så tæt overensstemmelse med FN's 17 verdensmål som overhovedet muligt. De 4000 ansatte og 28.000 studerende blev orienteret sent lørdag om den store forandring.

SDU-formand Niels Thorborg, t.v., og SDU-rektor Henrik Dam kommer til fortsat at bruge mange kræfter på at få bredt tankegangen om SDU som en integreret del af FN's 17 verdensmål ud blandt ansatte, studerende og omverdenen. Foto: Robert Wengler/SDU

Folkemøde for unge

Der sættes en række nye initiativer i gang. Således etableres 17 nye etårige masteruddannelser - et for hvert verdensmål. Studiestarten for nye studerende bliver anderledes med et grundforløb på en uge for alle studerende uanset studieretning, hvor undervisningen vil have verdensmålene som omdrejningspunkt, så alle går videre på deres respektive studier med den samme grundviden.

Desuden arrangerer SDU fra næste år et folkemøde for unge med titlen "Vores Verdensmål". Det er målrettet elever fra folkeskolen, gymnasierne og de videregående uddannelser, og det er tanken at etablere en teltlejr i området ved SDU i Odense SØ. Folkemødet bliver formentlig omkring studiestart.

- Vi har en unik position for at forme vores forskning og uddannelse, så verdensmålene er en naturlig del af de unges perspektiv, når du kommer ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, siger rektor Henrik Dam.

Både han og Niels Thorborg ser det sådan, at det er en stor del af hele universitetets eksistensberettigelse at gøre verden bedre gennem forskning og uddannelse.

- Hvis vi som universitet ikke skulle gå forrest, hvem skulle så, lyder det fra dem begge.