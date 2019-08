Stor stigning: Fynboer helt ned til 13-årsalderen køber ulovlige våben på nettet

Flere fynboer er blevet anmeldt og har fået sigtelser for at have købt ulovlige våben som knive og peberspray over nettet. Blandt køberne er unge på helt ned til 13-14 år.

Et par klik og den er på vej som pakkepost fra østen. Dagene går, men spændingen bliver ikke forløst. Pakken er blevet taget i tolden. Og en sigtelse kan være på vej. Indholdet har vist sig at være ulovligt - med stor sandsynlighed en kniv eller peberspray. Det er noget, flere og flere oplever. Senest har der også været en stigning i sager på politiets døgnrapport om ulovlige peberspray, stik- og slagvåben. Tidligere har Fyens Stiftstidende skrevet om forældre, der på forældreintra er blevet advaret om unges køb af ulovlige knive over nettet. Og om, at der har været beslaglagt godt og vel 1000 peberspray de første to en halv måneder af 2019, og at der var sigtelser på vej til fynboer. Nu viser de ulovlige våbenkøb over internettet sig også i antallet af anmeldelser og sigtelser for brud på våbenloven i 2018. I den fynske politikreds er der næsten sket en fordobling med en stigning fra 637 anmeldelser i 2017 til 1225 året efter, ligesom antallet af sigtelser er steget fra 515 sigtelser i 2017 til 1071 i 2018. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skyldes især ulovlige våben, der er blevet købt over nettet, fortæller Richardt Jakobsen, der er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi. - Det er en generel tendens for hele Fyn, vi stadig ser, siger han. (Artiklen fortsætter under grafikken. Tallene i grafikken dækker over alle brud på våbenloven, og siger derfor ikke noget om, hvor mange sager der konkret har været om ulovligt våbenkøb over nettet. Fyens.dk har i længere tid forsøgt at få mere konkrete tal for netop det, men Fyns Politi er ikke vendt tilbage inden vores deadline.)

En peberspray er ulovlig, når... Fra den 1. januar er i år er det blevet lovligt at købe og have en peberspray i sit hjem.I grove træk betyder den nye lov, at man skal være 18 år eller derover. Det er ulovligt at købe den i udlandet eller tage den med ud af hjemmet.



Det er også ulovligt at købe den over en udenlandsk hjemmeside.



Som Fyens Stiftstidende tidligere har kunne berette, er der beslaglagt godt og vel 1000 af 2019's første tre måneder. Dengang oplyste politiet, at det skyldes, mange misforstår den nye lovgivning omkring pebersprays.

Det kræver tilladelse fra politiet... At anskaffe, besidde, bære eller bruge en af følgende typer knive.- En klinge, der overstiger 12 centimeter - gælder for alle våben, der er spidse eller skarpe.



- Knive med tværstillet greb, der er beregnet til stød - såkaldte push daggerts.



- Springknive og springstiletter.



- Faldknive og faldstiletter.



- Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd - butterflyknive.



- Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd.



- Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende.



- Kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.



Ellers er knive er som udgangspunkt lovlige, hvis man kan redegøre for, at de bruges til et anerkendelsesværdigt formål.

13-14-årige køber knive I mange tilfælde er det ulovlige indhold i pakken blevet købt på en udenlandsk hjemmeside. Den kinesiske side Wish er en af de populære. Her kan man finde alverdens ting i former og farver, man aldrig havde drømt om. Man kan også købe våben, der ligner dem, der bliver brugt i spil som Counter Strike. Spil, der er populære blandt unge. Det frister mange af dem, fortæller Kim Aas Christiansen, der er SSP-koordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune. - De er tit meget inspireret af forskellige computerspil. De vil gerne have de spændende knive i virkeligheden. Det er, fordi det er fedt, men det er lidt at have hovedet under armen, siger han. I kommunen har der været flere sager med unge, der køber ulovlige knive over nettet, og sidste år har der været sendt en advarsel ud til forældre på forældreintra om det. Den gælder fortsat, fortæller Kim Aas Christiansen. -Vi oplever stadig, at der er unge ned til 13-14 år, der har købt ulovlige knive over nettet. Vi ser jævnligt, at der er nogle, der bliver taget. Det er ikke voldsomt, men advarslen skal måske lige pudses til igen. Der skal tages hånd om det, siger han.

Overraskede forældre Der har også været opmærksomhed omkring det i andre fynske kommuner - blandt andre Nordfyn og Kerteminde. Købene har været drøftet på det månedlige møde mellem alle kommunernes SSP-medarbejdere og politiet. Kim Aas Christiansen oplever, at mange ikke tror, at det er ulovligt. Hverken unge eller forældre. - Hvorfor skulle den være ulovlig, når den kan bestilles hjem? Også forældre bliver overrasket. De tænker herregud, det er jo fra Wish. Det kan ikke være farligt. Derfor er vi opmærksomme på at fortælle forældrene og de unge mennesker, at det ikke dur, siger han. Første gang man bryder våbenloven, koster det en bøde på 3000 kroner, hvis man er over den kriminelle lavalder, og der er tale om en kniv, pebespray og lignende. Det kan også give en plet på straffeattesten og fængselsstraf, hvis man bryder loven flere gange, eller hvis der er andre særligt skærpende omstændigheder. Hvis det er en kniv, man har bestilt, er det knivloven, man bliver sigtet for at overtræde. Er det andre former for våben, er det våbenloven. Tallene for anmeldelser af brud på våbenloven i artiklen dækker over både kniv- og våbenloven.