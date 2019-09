Stokkebye vin præsenterede bobler i særklasse på Folkemødet: Vi vil være Danmarks bedste

- En man skal holde øje med, lød dommen fra en vinekspert i TV2 for nylig, da hun fik lov at smage Stokkebyes mousserende vin Stella Maris.

Ved Det Fynske Folkemøde kunne man ikke bare holde øje med den, men fakstisk købe sig et glas eller en flaskefuld ved Stokkebyes stand på fjerde sal i mediehuset. Og selvom det langtfra er os alle, der magter vin før frokost, så blev der alligevel langet en del glasfuld over disken.

- Vi deltog også på Heartland Festival, for i øjeblikket er vi i en proces med at fortælle fynboerne om, at man kan lave fremrangende vin i Danmark, fortæller Helle Stokkebye Johansen.

Hun og ægtefællen Jacob plantede deres vinstokke i 2009, og efter lidt begyndervanskeligheder har de i seks år produceret vin af høj kvalitet.

Parret satser især på hvidvin og den mousserende Stella Maris.

- Vi sætter barren højt, og vi tør godt sige det højt: Vi vil være Danmarks bedste, forsikrer Helle Stokkebye Johansen med et stor smil.