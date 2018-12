Støv og nullermænd i hjørnerne: Sådan vil OUH forbedre rengøringen

Efter flere år med snak om for mange nullermænd i hjørnerne på OUH, viser den seneste rengøringskontrol, at der fortsat er problemer med rengøringen. Ifølge Torben Hedegaard, direktør på OUH, er der en række tiltag i gang, som skal være med til at forbedre rengøringsniveauet i fremtiden. Læs her tre af dem.

1. Fordeling af rengøringsopgaver Rengøringspersonalet tager sig af langt de fleste rengøringsopgaver på OUH, men plejepersonalet har også ansvaret for en del af rengøringsopgaverne. Flere opgaver vil i fremtiden blive lagt over på rengøringspersonalet, og der arbejdes på at sikre sig mod gråzoner, hvor der kan være tvivl om, hvem der har ansvaret for det pågældende rengøringsområde. Ved at rengøringspersonalet overtager flere rengøringsopgaver fra plejepersonalet sikrer man, at de, der har rengøring som kerneopgave, varetager mere, og det kan forbedre kvaliteten af rengøringen.

2. Interne kontroller OUH er begyndt at indføre interne kontroller af rengøringen i sygehusets lokaler. Eksperterne i rengøringsafdelingen tager sammen med det øvrige personale ud og gennemgår de forskellige rum. Det skaber øget læring og bevidsthed om rengøring for personalet og gør, at medarbejderne kommer mere i spil.

3. Robotterne kommer Der er udviklet robotter fra blandt andet fynske Blue Ocean Robots, som på forskellige måder kan være med til at rengøre sygehuse i fremtiden. Nogle rengør instrumenter, andre rengør hele patientstuer eller operationsstuer ned til mindste hjørne ved hjælp af UV-lys. Robotterne vil ifølge Torben Hedegaard "inden for den nærmeste fremtid" også finde vej til OUH, og det kan være med til at aflaste rengøringspersonalet, så de kan bruge mere energi på de mere tidskrævende rengøringsopgaver. Det skal være med til at højne den generelle rengøringsstandard på OUH.