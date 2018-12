Støtteaftale er forlænget: Albani og DBU fortsætter fynsk fodboldalliance

Det fynske bryggeri og den fynske del af den danske boldspilunion har skrevet under på en forlænget aftale om at samarbejde.

I en pressemeddelelse fredag fortæller de to allierede, at deres samarbejdsaftale er blevet forlænget, så den i de kommende tre år kan forløbe i samme ånd som hidtil.

Albani har i mange år været en medspiller i fynsk breddefodbold. Det gælder både i de enkelte fodboldklubber og som generel partner for DBU Fyn.

Sponsorerer awardshow

Et vigtigt punkt i aftalen er, at Albani støtter Fynsk Fodbold Award. Selvom DBU Fyn har andre partnere, er Albani en af de bærende kræfter, fortæller administrationschef i DBU Fyn Claus Gramm Pedersen.

- Udover awardshowet er der en pulje, som fynske klubber kan søge penge fra til klubudvikling og til at skaffe flere medlemmer. Og så indebærer aftalen mindre ting som præmier og så videre, siger han.

Claus Gramm Pedersen er derfor glad for, at Albani har villet være med til at forlænge samarbejdet.

- Med Albani har vi en samarbejdspartner, som vi kender godt, og som kender os, og som forstår og værdsætter ånden omkring den fynske fodboldmuld. Det er vigtigt for os, så vi sammen kan arbejde for at skabe gode oplevelser i fynsk fodbold, fortæller han.