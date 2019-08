Største fund af tyvekoster på Fyn: Politiet efterlyser ejere af arbejdsredskaber

I første omgang fandt Fyns Politi ejere til de store ting for omkring to millioner, og alene én af dem, der havde fået stjålet en stor mængde arbejdsredskaber og nu kunne genforenes med dem, kørte af sted med en lastbil med sættevogn.

Mængderne af tyvekoster på et hemmeligt sted på Fyn overgår næsten fantasien, og de stammer da også fra det, som må betragtes som det største fund af stjålne effekter nogensinde på Fyn. Det skete for en lille måned siden i en maskinhal ved Ørbæk på Østfyn, hvor der blev fundet biler, entreprenørmaskiner, minigravere, trailere, motorcykler, ATV'ere, både og byggematerialer fra mindst 130 indbrud og til en anslået værdi af cirka tre millioner kroner.

Fyns Politi har taget billeder af alle de mange stjålne effekter, som er opmagasineret et hemmeligt sted på Fyn.Tyvekosterne blev fundet under en ransagning af en maskinhal i nærheden af Ørbæk på Østfyn.Politiet offentliggør alle tingene på deres hjemmeside , og kan man genkende noget, som man mener at være ejermand til, skal man kontakte Fyns Politi på mail på denne adresse: fyn-indbrud-koster-orbaek@politi.dk . Man skal bemærke, at Ørbæk staves orbaek i mailadressen.Man skal følge anvisningerne på hjemmesiden, og man bedesringe til Fyns Politi.Adressen er: https://politi.dk/fyns-politi/fundne-dyr-og-genstande/fremlysning-af-effekter/2019/08/16

Efterforskerne ved dog også, at der vil være dele af tyvekosterne, som aldrig finder tilbage til rette ejer. De bliver enten solgt på auktion eller destrueret. Blandt andet er en hel kasse på størrelse med fire ølkasser fyldt med skruetrækkere, tænger og andet håndværktøj, og det vil formentligt være umuligt at finde ejerne.

Effekterne, som står opmagasineret et sted på Fyn, er blevet fotograferet, og hen over weekenden kan man på Fyns Politis hjemmeside se dem. Har man fået stjålet noget magen til kan man kontakte Fyns Politi - ikke på telefon, men via email og via hjemmesiden.

- Det er et detektivarbejde, vi er på, fordi vi prøver at spore, hvor tingene kan stamme fra. På nogle af tingene er mærkninger fra den tidligere ejer fjernet, og stelnumre eller andet, som kan afsløre, hvor tingene stammer fra, er fjernet af tyvene, fortæller Johnny Müller.

De mange tyvekoster er i ugens løb blevet taget ud af containerne, særlige kendetegn noteret, fotograferet og journaliseret, og målet er at finde frem til ejerne. Hvor de enkelte ting stammer fra er stadig svært at vide, for der er tale om flere end 100 indbrud begået i hele landet. Der er ikke tale om indbrud i private beboelser, men arbejdspladser, virksomheder og muligvis sommermarkeder.

Aluminiumsstiger, gulvbrædder og et stillads ligger på ladet af en lastbil klar til at blive afhentet af dets rette ejere. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mærk maskinerne

Fundet af de mange tyvekoster og arbejdet med at finde ud af, hvor de stammer fra, er fra politiets side også en opfordring til entreprenører og håndværkere til at mærke deres ting.

- Det er vigtigt at mærke ens ting med et symbol, et tal, en farve eller et cpr-nummer, for så er det meget nemmere i tilfælde af, at det bliver stjålet, siger Johnny Müller.

Nogle af arbejdsredskaberne, som blev fundet i maskinhallen ved Ørbæk, er også mærket med forskellige farver, og det er derfor op til den mulige ejer over for politiet at redegøre for dem.

Indtil videre er der kun én anholdt i sagen, selv om der formentligt er flere medgerningsmænd. En 26-årig dansk mand fra lokalområdet sidder varetægtsfængslet sigtet for tyveri og hæleri. Sagen begyndte oprindeligt som tyveri af en personbil, men førte siden politiet på sporet af maskinhallen med de mange tyvekoster.

Maskinhallen ligger i forbindelse med et stuehus til en ejendom, men stuehuset beboere har intet med sagen at gøre.