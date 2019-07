Største fund af tyvekoster på Fyn: Flere anholdelser på vej

Både han og resten af indbrudsgruppen var stærkt overraskede over det syn, der ventede dem i maskinhallen til et nedlagt landbrug i nærheden af Ørbæk. Tyvekoster som biler, entreprenørmaskiner, minigravere, trailere, motorcykler, ATV'ere, både og byggematerialer fra mindst 130 indbrud stod i maskinhallen, og samlet regner politiet med, at de repræsenterer en værdi af tre millioner kroner.

Måneders efterforskning

Tyvekosterne stammer fra indbrud ikke kun på Fyn, men også i Jylland og på Sjælland. Foreløbigt er der udleveret tyvekoster for omkring to millioner kroner til cirka 30 borgere eller firmaer, og derfor mangler man endnu at identificere den sidste tredjedel.

- Det her bliver en efterforskning, som kommer til at strække sig over måneder, vurderer Finn Allan Wegner.

Han har tidligere afvist, at der skulle være tale om en organiseret udenlandsk tyvebande, men han afviser ikke, at der er mulige medgerningsmænd på fri fod ud over den 26-årige mand, som Retten i Odense valgte at varetægtsfængsle i første omgang fire uger.

- Nu venter vi svar på nogle tekniske undersøgelser og gennemlæst rapporterne for at bygge yderligere efterforskning på.

Sagen begyndte egentligt bare som tyveri af en personbil, men førte siden politiet på sporet af maskinhallen med de mange tyvekoster. Når de sidste tyvekoster er blevet undersøgt og journaliseret vil politiet kontakte de mulige ejere.