Stjal bil i Nyborg - kørte galt i Vollsmose

Først stjal de bilnøglerne, og så stjal de bilen.

En patrulje fra Fyns Politi kunne lørdag morgen anholde fem yngre mænd, der havde ræset rundt i Vollsmose i en stjålet bil.

Nøglerne til bilen blev stjålet allerede den 30. december under et indbrud på en adresse i Nyborg. Gruppen ventede herefter 11 dage og stjal så bilen den 10. januar, hvorefter de altså kørte rundt i den indtil lørdag morgen. Her blev de opdaget af en patruljevogn på Vollsmose Allé.

- Patruljen forsøger at få bilen til at stoppe, men de fortsætter altså for fuld fart ind i Egeparken, hvor bilen skrider ud og rammer en lygtepæl.

De seks personer fra bilen stikker af, men det lykkedes politiet at anholde fem af dem. Ingen af dem kom til skade under uheldet.