Den indvandrerfjendske formand for "Frit Danmark - Danmarks største folkebevægelsen mod indvandring", Michael Ellegaard, risikerer over fire års fængsel for blandt andet en rørbombe med plastisk sprængstof ved sin hoveddør og besiddelse af funktionsdygtig maskinpistol i sit hjem i Odense.

Efter at have fundet rørbomben med plastisk sprængstof blev Forsvarets Ammunitionstjeneste tilkaldt, Michael Ellegaard anholdt og dagen efter varetægtsfængslet, hvad han stadig er.

Allerede i april foretog politiet en razzia hos Michael Ellegaard i hans villa på Dybdevej i Odense-forstaden Bolbro, og da han i forvejen er kendt af politiet, fordi han tidligere er dømt for at skyde med skarpt på to betjente, tog man ingen chancer.

En rørbombe med 80 gram plastisk sprængstof og med en elektrisk detonator gemt i en altan ved hoveddøren var det, politiet fandt under en ransagning hos formanden for det indvandrerfjendske parti "Frit Danmark - Danmarks største folkebevægelse mod indvandring", Michael Ellegaard.

Livsfarlige våben

Begge dele har man også fundet, fremgår det af anklageskriftet i sagen, som skal køre under medvirken af nævninge. Det betyder, at Anklagemyndigheden går efter mindst fire års fængsel til den islamkritiske højreradikale partiformand.

Han er tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en funktionsdygtig maskinpistol med tilvirket gevind til lyddæmper med to tilhørende magasiner indeholdende 15 patroner, som Forsvaret og Fyns Politi fandt under den storstilede razzia i maj.

Under samme aktion blev der fundet en totenschlæger og 14 strygere, som er fyrværkeri konstrueret med knaldeffekt.

Måneden forinden var de 80 gram plastisk sprængstof fundet i en altan ved hoveddøren sammen med en elektrisk detonator, og det betragtes som særligt skærpende omstændigheder, fordi sprængningen ville have forvoldt betydelig skade.

Her blev også fundet en skarpladt 9 millimeter Mauser-pistol med to tilhørende magasiner med henholdsvis syv og otte patroner, og et kombineret gas- og signalvåben ladt med seks gaspatroner.

Anklageskriftet omhandler også trusler mod en række socialrådgivere i Odense Kommune. Han har erklæret sig klar til at skyde dem, parat til at få fra 16 års fængsel og livstid for at kunne se sin datter, og dertil kommer vold af særlig farlig karakter.

Blandt andet skulle han ifølge anklageskriftet have væltet en gravid kvinde ned af en stol og flere gange sparket hende i hovedet og på ryggen.