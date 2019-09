Stefan og Sarah tager kampen op mod parkeringsselskaberne: Vil hjælpe bilister af med p-bøder

En p-bøde - eller p-afgift, som selskaberne kalder det - er noget, der kan gøre de fleste godt gale i skralden. Og der er ikke noget mere irriterende, end når man føler, at den ikke er givet på et helt retfærdigt grundlag.

Men orker man at tage kampen op? For mange er svaret nok nej. Men nu er der hjælp at hente.

Modellen er kendt fra flybranchen, hvor selskaberne bag hjemmesider som flyhjaelp.dk og airhelp.dk har opbygget blomstrende forretninger på at hjælpe forsinkede flypassagerer med at få kompensation fra flyselskaberne.

Nu er der også hjælp at hente for bilister. Stefan Hühne og Sarah Christoffersen, der begge læser jura på Syddansk Universitet i Odense, har netop startet virksomheden Jur Nordica ApS. Virksomheden har de sat i verden blandt andet for at hjælpe bilister, der har fået parkeringsafgifter, som de anser for at være forkerte. De to studerende mener nemlig, at parkeringsselskaberne er blevet for grådige og uretfærdige.

- Der er en klar retspraksis på området, men vi har oplevelsen af, at flere parkeringsselskaber blot vælger at strække sagerne langt ved at afvise klagen i håb om, at folk betaler afgiften, fordi de er bange for, hvad det betyder at tage sagen i fogedretten, eller hvad det vil koste i advokatomkostninger. Det er vores oplevelse, at flere betaler parkeringsafgifter, som ikke skulle have været betalt, af frygt for, hvad der kommer til at ske, fortæller direktør hos Jur Nordica, Stefan Hühne.

Virksomheden står bag hjemmesiden www.parkeringsafgift.dk, hvor man kan få hjælp og rådgivning til at klage over en p-afgift - eller betale sig fra at lade virksomheden klage for sig.

Indtil videre har den nyopstartede virksomhed vundet tre sager, hvor p-bøden er blevet annulleret.