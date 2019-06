Stadig i tvivl?: Mød partiernes fynske profiler i interviewene her

Efter en lang valgkamp er det blevet dagen, hvor vælgerne med deres kryds skal afgøre, hvem der skal i Folketinget. I den anledning bringer vi her interviews med samtlige 13 partiers fynske profiler.

Inden dagen er omme, har danskerne sat deres kryds og besluttet, hvem der skal i Folketinget de næste fire år.

Er du blandt dem, der stadig er i tvivl? Eller vil du bare have bekræftet din beslutning og have helt ro i maven, inden turen i stemmeboksen kan du her møde de fynske profiler og blive klogere på deres politiske holdninger og visioner.

Du kan også tage vores kandidattest her eller nederst i artiklen.