Riskærs mand på Fyn trækker sig: For sent at blive fjernet fra stemmesedlen

Rolf David Gøtze har trukket sig som folketingskandidat for Klaus Riskær Pedersens parti, efter han og partistifteren har opdaget, at deres holdninger ikke stemmer overens. Privatfoto.

Det er for sent at blive slettet på stemmesedlerne, men Rolf David Gøtze fra Hørsholm er enedes med Klaus Riskær Pedersen om, at han ikke kan repræsentere partiets holdninger.

FV19: Kort efter Klaus Riskær Pedersen havde nået de 20.109 vælgererklæringer, som gjorde hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen, opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg, præsenterede han i midten af februar de første kandidater, foruden ham selv, som stillede op for partiet. I Fyns Storkreds skulle Rolf David Gøtze fra Hørsholm forsøge at trække stemmer til partiets politik om blandt andet en markant omlægning af skattesystemet, en oprustning af integrationsindsatsen for flygtninge, et øget fokus på klimahensyn og billigere kollektiv transport samt bedre arbejdsforhold for offentlige ansatte. Det skal han ikke længere. Tirsdag oplyser han til TV2 Fyn, at han efter et møde med Klaus Riskær Pedersen er enedes med partistifteren om at trække sit kandidatur. - Jeg har haft en snak med Klaus Riskær her i weekenden, og vi er blevet enige om, at der er nogle politiske pejlemærker, vi ser forskelligt på. Jeg er ordfører for områderne sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik, og her har Klaus Riskær Pedersen og jeg nogle holdninger, der ikke flugter med hinanden, siger Rolf David Gøtze til TV2 Fyn. Klaus Riskær Pedersen har ingen kommentarer til, at Rolf David Gøtze ikke længere er kandidat for partiet. - Vi holder vores drøftelser internt, og det er sådan noget, der hele tiden udvikler sig i en proces, siger Klaus Riskær Pedersen til TV2 Fyn.

Kommer til at stå på stemmesedlerne Rolf David Gøtze, som har været soldat i flere år og blandt andet været udsendt som FN-soldat under krigen på Balkan, er direktør for flere selskaber, blandt andet Group Aps og datterselskabet Dinnr Aps, som tilbyder at levere familiens aftensmåltid i en køletaske på arbejdspladsen. Det er for sent at trække sig som kandidat for et parti, der stiller op til folketingsvalget 5. juni, så Rolf David Gøtzes vil stå på de stemmesedler, fynske vælgere får i hånden. Fyens.dk ville gerne have spurgt Rolf David Gøtze, hvorfor der skulle gå tre måneder, før han og Klaus Riskær Pedersen blev klar over, at deres holdninger ikke stemte overens, men det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra ham.