Sprogdoktoren indstillet til Årets Fynbo

Fyens Stiftstidendes sprogdoktor, Anders W. Berthelsen, er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Sprogdoktoren er indstillet af læser Torben Pedersen, der blandt andet fremhæver, at Anders W. Berthelsen igennem mange år har kæmpet for at bevare det gamle, fynske sprog.

- Han holder foredrag om og skriver ligeledes en masse bøger om emnet, det er meget værdifuldt for vores efterkommere. Han brænder ligeledes for Odenses ve og vel som et travlt medlem af byrådet. Et af hans hjertebørn er omdannelsen af den gamle papirfabrik til boliger og erhverv, og hans største drøm er at udvide den eksisterende Odense Åsti, så Dalum-Hjallese kommer til at hænge sammen med Engen og Odense by, skriver Torben Pedersen blandt andet i sin indstilling.

Årets Fynbo, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Også ildsjælen Hans Peter Skov Hansen er blevet indstillet til hædersprisen. Indstiller Jens Jakobsen beskriver i sin indstilling, at Hans Peter Skov Hansen i sommer travede det halve af Fyn rundt for at samle midler til mennesker i nød:

- Hans tilgang til de svage og den lyst, han har til at hjælpe mennesker i nød, er simpelthen så prisværdig. Hans arbejde med at hjælpe er jo ikke en engangsforestilling - det er hans liv. Fyn har brug for at få folk som Hans frem på scenekanten, og jeg håber med denne indstilling, at fortællingen om denne personlighed kommer frem, skriver han.

Blandt de andre indstillede kandidater til Årets Fynbo er manden bag Odense Ser Rødt, Niller Madsen, revydirektør Lars Arvad, musikeren Ras Bolding og tidligere professor Bent Jensen.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.