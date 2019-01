Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og speciallæge hos Odense Universitets Hospital, ser frem til, at der kommer fokus på bedre forhold for blandt andet udskrevne patienter. Foto: PR

Regeringens nye sundhedsudspil løser flere udfordringer i sundhedsvæsenet, fortæller formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, der dog savner finansiering.

Regeringens sundhedsudspil, der blandt andet lægger op til mere ensartet behandling regionerne imellem, har efterladt et positivt indtryk hos Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og speciallæge hos Odense Universitets Hospital. - Vi anæstesilæger har længe ærgret os over, at man i fire ud af fem regioner har haft et fint antal lægebiler, siger formanden og uddyber: - I Region Midtjylland er man ved at indføre den 10. lægebil, hvor man i Region Sjælland kun har én. Jeg mener helt oprigtigt, at patienter i Region Sjælland har krav på nøjagtig den samme gode behandling, som man eksempelvis kan få i Region Syddanmark.

Har fat i akilleshælen I udspillet indgår en del forandringer for lægehusene, der efter planen vil få flere kollegaer og opgaver, fortæller Joachim Hoffmann-Petersen. - Det er rigtig fornuftigt. Både at man vil flytte nogle patienter væk fra sygehusene og tættere på eget hjem. Men samtidig også, at man vil øge antallet af praktiserende læger ganske markant. Som noget nyt lægger sundhedsudspillet op til skabelsen af 21 sundhedsfælleskaber, og der er rigtig set, mener formanden. - Med de 21 sundhedsfælleskaber vil man forsøge at gøre behandlingen uden for sygehusene så god som muligt. Det er der, hvor sundhedsvæsenet har sin akilleshæl - altså i samarbejdet mellem almen praksis, kommunen og sygehuset. - Og en stor del af udspillet er at få sat fokus på det her område, hvor der er et behov, der skal dækkes, og hvor regionerne ikke helt er kommet i mål med at lave gode tilbud i nærområderne.

Men hvor er pengene? Selvom fortæller Joachim Hoffmann-Petersen ser positivt på udspillet, så har det en stor udfordring. - Der bliver løbet enormt hurtigt i sundhedsvæsenet for tiden, og jeg kan ikke se, at reformen giver ret meget af det, vi virkelig har brug for: Ressourcer i form af penge. Det er det, sygehusvæsenet har brug for lige nu.