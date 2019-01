Spærring af Den gamle Lillebæltsbro: Undgå køen og tag en tidligere afkørsel

Fra tirsdag klokken 20.00 og indtil første oktober skal bilister, der benytter sig af Den gamle Lillebæltsbro, finde en anden vej over bæltet.

Broen bliver nemlig spærret på grund af renovering, og med mindre man går, cykler eller kører knallert, kan man ikke krydse den.

Det betyder, at mængden af trafik på den Ny Lillebæltsbro bliver øget kraftigt.

Vejdirektoratet spår, at der vil være risiko for kø, og at det vil være værst i myldretiden mellem klokken 7.30 og 8.30. Det oplevede man sidste år, da Den gamle Lillebæltsbro også var spærret.

For at mindske presset på motorvejen opfordrer Vejdirektoratet trafikanterne til at benytte afkørsel 58a Middelfart Ø ved Aulbyvej, når man skal ind mod Middelfart.

Afkørslen er lidt længere mod øst, og selvom det er en længere tur på landevej, slipper man for den kø, man ellers ville opleve ved afkørsel 58b mod Middelfart.

- Presset på 58b bliver stort i myldretiden om morgenen, når Den gamle Lillebæltsbro bliver spærret, og man kan derfor med fordel vælge at køre af motorvejen lidt længere mod øst ved 58a. På den måde får vi fordelt trafikken mere ligeligt, og alle kommer nemmere og mere sikkert frem, siger Janie Winther Ipsen, der er projektleder for renoveringen af Den gamle Lillebæltsbro.

- Vi opfordrer i øvrigt også trafikanterne til at køre uden for morgenmyldretiden, hvis det er muligt. I eftermiddagsmyldretiden kan man også benytte tilslutningsanlæg 58a for at undgå køen på Jyllandsvej i Middelfart, fortsætter hun.