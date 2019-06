Sosu-assistent leverer hjemmepleje på to hjul: - Jeg vil ikke undvære elcyklen

Med rygsæk på ryggen, cykelhjelm på hovedet og motor på cyklen leverer sygeplejersker, sosu-assistenter- og hjælpere samt terapeuter i Hunderupgruppen hjemmepleje i Odense C og M. Elcyklen er blevet et arbejdsredskab, der får rosende ord med på vejen af medarbejderne i Hunderupgruppen.

To af dem er Fay Haarberg og Bettina Espersen, der begge er social- og sundhedsassistenter.

- Det er et fantastisk redskab. Det bringer os hurtigt fra a til b, siger Bettina Espersen.

Også Fay Haarberg er begejstret for, hvor hurtigt man kan komme frem på en motordreven cykel. Hun understreger dog, at man skal være påpasselig.

For det går altså rigtig hurtigt. Specielt om vinteren og i efteråret, når der er glat og ligger våde blade, skal man passe på.

Rehabiliteringsleder Lone Susanne Hansen peger på, at medarbejderne på cykel ikke behøver at bruge tid på at sidde i kø og finde parkeringspladser. Hun har dog indført forholdsregler for at sikre personalets sikkerhed.

- Det er et krav, at alle kører med cykelhjelm. Der er ikke nogen, der sætter sig op på en elcykel, uden at de har en cykelhjelm spændt på hovedet, konstaterer hun.