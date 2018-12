Søvnekspert om søvnlammelse: - Et skræmmende, men ufarligt fænomen

Cirka fem procent af os oplever på et tidspunkt i vores liv at blive søvnlammet, som er en tilstand, hvor man er delvist vågen, mens man drømmer. Hvor ubehageligt det end kan føles, er det ganske uskadeligt, fortæller søvnforsker Poul Jennum. Foto: Nikolai Linares

Poul Jennum er professor i neurofysiologi på Københavns Universitet og overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin. Han fortæller, at søvnlammelser er et ganske almindelig og ufarligt fænomen, men at omfanget af det varierer meget fra person til person.

Hvad er søvnlammelse/søvnparalyse? - Det er en godartet og meget almindelig tilstand, som mange kommer til at erfare i løbet af deres liv. Det skyldes, at vores fysiologi driller os en smule. Drømmesøvnen nedsætter nemlig muskelaktiviten, og når man så vågner, tænder hjernen normalvis for bevidstheden og muskelaktiviteten samtidig. Men nogle gange får hjernen ikke synkroniseret det, så der tændes for bevidstheden før muskelfunktionen. Det kan give den her oplevelse af lammelse, som typisk varer få sekunder. - Da man kommer fra drømmesøvnen, er der nogle, som samtidig har drømmeaktivitet, imens de oplever vågenhed. Det kan give en fornemmelse af meget virkelige mareridt. Er der nogle grupper, der er særligt udsatte for at blive ramt af det? - Patienter med narkolepsi rammes i særlig grad. Det gælder også patienter med Parkinsons Sygdom. Men det er ikke kønsdifferencieret, og det er ikke ligesom søvngængeri, som særligt rammer børn, for det kan også komme i voksenlivet. Hvor udbredt er det? - Det er cirka fem procent, der oplever det på et tidspunkt i deres liv. Nogle oplever det blot et par gange i løbet af deres livscyklus, og andre kan have det i mange år og langt op i voksenlivet. Det kan være, det brænder ud, men jeg vil ikke sige, at det med sikkerhed gør det.

Hvilke konsekvenser kan det få for dem, det rammer? - Det er meget individuelt. Hvis man udover lammelsen også oplever de her mareridtslignende oplevelser, er det klart, det er ubehageligt, men når man fortæller om den godartede natur af det, er det meget få, der ønsker intervention og behandling. Søvnparalyse kommer i slutningen af søvnen, så det har ikke nævneværdig påvirkning på ens søvn. Kan det behandles? - Man behandler det ikke medicinsk, for man skal give ret store mængder medicin, for at det har en effekt, og det kan få større konsekvenser. Der er dog enkelte patienter, der har det i særligt udstrakt grad og derfor får behandling.

Hvorfor oplever nogle voldsomme og meget virkelige drømme som Sine Guldager, vi har snakket med? - Sandsynligvis er det en REM-drøm, men der er noget, der er endnu værre som kaldes Non-REM angstopvågninger. Det skyldes overaktivitet i amygdala (område af hjernen, der blandt andet håndterer frygt, red.), som gør, at man vågner med en voldsom dødsangst. Jeg anerkender, at det er meget skræmmende, men jeg ser mange patienter med det, og når de får tænkt over oplevelsen, kan de putte logik i den og sige, "det er bare et mareridt". - Drømmene kan komme igen og igen, fordi de repræsenterer det lagerinformation, vi har, og det, at det kommer igen, kan i sig selv forstærke det. Gentagelserne kan være plagsomme. Kan søvnparalyse skyldes stress? - Det er ikke evidensbaseret, men det kan forekomme i perioder, hvor man er ekstra presset eller har stor belastning. Hverdagsbelastninger tager du med i seng, og det påvirker din søvnkvalitet. Da der er information i det, kan det også påvirke din drømmeaktivitet.