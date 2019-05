Socialdemokratiet splittet over cigaretafgift: Venstre vil hæve prisen med 20 kroner

Venstre vil hæve prisen på cigaretter med 20 kroner per pakke. Det skal hindre, at unge begynder at ryge. Socialdemokratiet er tilbageholden og påpeger, at højere afgifter vil ramme skævt. Det ender dog formentlig med en form for prisstigning, siger fynsk socialdemokrat.

Hvis det står til regeringen, så skal en pakke cigaretter koste 20 kroner mere. Det er en del af den plan, der skal sikre den første røgfri generation af danskere i 2030. - Vi mener, at det er en balanceret prisstigning. På den måde sikrer vi, at det ikke er så attraktivt for unge at købe cigaretter, fordi de simpelthen bliver dyrere. Derudover får vi en ekstra skatteindtægt, som vi kan bruge på mere sundhed, siger Venstre sundhedsordfører, Jane Heitmann, der er på valg i Assens-kredsen. Men det er Socialdemokratiets Jan Johansen ikke sikker på, er en god idé. Han påpeger, at øgede afgifter vil ramme socialt skævt. - Jeg vil jo gerne have, at alle holdt op med at ryge. Men vi skaber altså ulighed ved at sætte cigaretpriserne højt. For der er nogen, der ikke kommer til at stoppe med at ryge, selvom prisen bliver sat op, og det kommer til at gå ud over resten af deres budget, siger den fynske socialdemokrat, der genopstiller op til Folketinget i Nyborg-kredsen. - Jeg ved godt, at der nogen, der siger: Jamen, så holder rygerne jo endelig op. Men nej, det gør de ikke nødvendigvis. Der er nogen, der ikke kan lade være. Jeg har selv røget, og jeg ved, hvor svært det er stoppe, fortsætter han.

Uklar S-politik Mette Frederiksen har tidligere i valgkampen udtalt, at hun overvejer at indføre en differentieret pris på cigaretter, så unge skal betale mere end ældre. Det handler netop om at målrette indsatsen de unge, som man ønsker ikke skal begynde at ryge. Men det er ren varm luft, lyder det fra Jane Heitmann. - Man vil lave én pris for unge og en anden for ældre. Men hvem der er unge, og hvem der er ældre, det melder historien ingenting om. Hvad prisen skal være, det er heller ikke konkret. Så det er et meget useriøst bud, de kommer med, hvorimod vi er meget klare i mælet, siger Jane Heitmann. Jan Johansen erkender, at Socialdemokratiet ikke har en konkret løsning på bordet. Der er mange forskelligrettede holdninger i partiet, forklarer han, og det er ikke lige til at blive enige. Han understreger dog, at man er villige til at skrue op for afgifterne. - Vi kommer til at kigge på priserne, det er der ingen tvivl om. Jeg tror også godt, man kan hæve prisen. Men jeg synes, det er vigtigt at få øje, hvem man rammer hårdest med sådan et tiltag. Og det er dem, der ikke tjener så mange penge, siger Jan Johansen.