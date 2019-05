Socialdemokraten Schaldemose om rødt Fyn: - Venstre har ikke fynske kandidater

Christel Schaldemose (S) er begejstret over, at Fyn har stemt overvejende rødt i modsætning til landsgennemsnittet. Det fynske medlem af Europa-Parlamentet peger på, at Søren Gade formentlig har stået for en stor del af Venstres medvind i Jylland, men ikke har haft samme succes på Fyn.

Fyn ser ud til at blive en rød plet i et overvejende blåt Danmark. Det viser DR's "politiske danmarkskort", hvor Venstre er blevet det største parti i 44 ud af 92 valgkredse - men altså ikke i de fynske kredse, hvor Socialdemokratiet står tilbage som sejrherrer. Det glæder partiets nummer to på stemmesedlen, Christel Schaldemose, der ifølge en prognose fra TV2 står til et sikkert mandat.

- Der er ikke noget bedre end at se Fyn være rødt! Det giver grund til optimisme - også frem til det kommende folketingsvalg, siger den fynske socialdemokrat.

Christel Schaldemose understreger, at de personlige stemmer endnu ikke er talt op, og det derfor er for tidligt at sige, hvad tendensen skyldes. Hun har dog et bud på, hvorfor Venstre har vundet størstedelen af de jyske kredse.

- Jeg tror, at en væsentlig del af forklaringen er en slags Søren Gade-effekt. Han er jo populær i Jylland, og alt tyder på, at han har fået et brag af et valg, siger hun og fortsætter:

- Samtidig har Venstre ikke haft nogen tydelige, fynske kandidater. Det kan måske forklare, hvorfor Fyn er blevet rødt.

Hvilken rolle har du selv spillet i det her resultat? Du er jo fynbo.

- Åh, nej, nu bliver jeg ramt lidt af mine egne ord. Altså, jeg synes selv, jeg har været meget aktiv i valgkampen, og jeg tror, at aktivitet spiller en stor rolle. Derudover har jeg også den fordel, at jeg er siddende MEP (medlem af Europa-Parlamentet, red.), så jeg har selvfølgelig fået medieomtale gennem tiden. Men det er svært at sige, hvad der har gjort forskellen, siger Christel Schaldemose tilbageholdende og peger på Socialdemokratiets valgforbund med SF som en anden forklaring.

- Det kan også spille ind, at Karsten Hønge har været stillet op for SF. Han er jo også en markant fynsk profil.