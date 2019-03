Socialdemokrat tror ikke på regeringen: Jeg frygter stadig for fynske sygehuse

Valgkampen er for alvor i gang. Strid om værdien af løfte om at bevare sygehuse.

Det fynske folketingsmedlem Erik Christensen (S) har ikke den store tillid til ordene i regeringen og Dansk Folkepartis udspil til en sundhedsreform. Her står, at alle sygehuse vil blive bevaret. Både de store akutsygehuse som OUH og øvrige sygehuse som for eksempel sygehusene i Nyborg, Svendborg, Middelfart og på Ærø.

- For mig er det tomme ord. Der står også i sundhedsudspillet, at sygehusvæsnet skal effektiviseres. Den opgave overlades til en professionel bestyrelse i Århus, og jeg kan ikke se, at de ansatte på sygehusene kan løbe hurtigere. Derfor frygter jeg for sygehuslukninger, siger Erik Christensen.

- Vil du garantere, at der med Socialdemokratiet ved magten ikke vil ske lukning af for eksempel sygehuset i din egen hjemby Nyborg?

- Med os ved magten er det de folkevalgte i regionsrådene, der skal træffe sådanne beslutninger. Og det er langt sværere, når de i modsætning til en professionel bestyrelse skal stå til ansvar for vælgerne, siger Erik Christensen.

En anden fynskvalgt socialdemokrat Carsten Hansen er da også tidligere kommet galt afsted med at udstede garantier. Han skrev under på, at sygehuset i Svendborg ville bevare akutfunktionen. Den underskrift har han senere fremhævet, at han havde rygdækning for af sin partiformand Helle Thorning-Schmidt.

- Det viser vel bare, at socialdemokratiske garantier heller ikke er meget værd?

- Jeg vil ikke stå til ansvar for, hvad andre har gjort, siger Erik Christensen.

De fynske sygehuse og Carsten Hansens garanti blev i øvrigt draget ind i tirsdagens spørgetid i Folketinget, da Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) diskuterede sundhedsreformen og sygehusenes fremtid.