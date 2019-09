Smerteramte Umut ser frem til at danse i dit tv

Træningen op til Vild med dans har belastet guldkokken Umut Sakarya så hårdt, at han har haft brug for morfin til at lindre smerterne. Det fortalte han på Det fynske folkemøde lørdag.

- Jeg har lagt billeder op på sociale medier af fin mad og fået 40 likes. Men når jeg lægger en flæskestegssandwich op, får jeg 400 likes, fortalte Umut Sakarya og nævnte to vigtige årsager til den succes, han har skabt i København med Guldgrillen, Guldkroen og take-away-restauranten Guld To Go:

Umut Sakarya kom til Danmark fra Tyrkiet som dreng og boede i Sanderum, inden lysten til at arbejde med mad drev ham til København. Dengang troede han, at han skulle lave fin mad, som han havde set det, da han arbejdede som opvasker på restauranten Klitgaard i Odense. Men han er blevet klogere.

Timeglasset holdt styr på, at interviewet kun varede en halv time, og timeglassets form var en kontrast til den i dag lidt buttede unge mand, som vil være kendt af tv-seere, der fulgte med i Masterchef, som han vandt i 2015, og af alle, der har set DR3-serien Tyrkersvin.

Fyn: Med et stort timeglas placeret på et lille bord foran en stor tilhørerskare fortalte kokken og restauratøren Umut Sakarya lørdag på Det fynske folkemøde om sin vej ind i det klassiske danske køkken.

Fra ungkarl til gammel karl

Tv-seerne får fra fredag mulighed for at se den madglade restauratør i en helt anden rolle, når han debuterer i Vild med dans på TV2. Det ser han frem til, ikke mindst fordi det øger hans muligheder for at komme i nærkontakt med det modsatte køn.

Træningen op til programstarten har imidlertid også gjort det klart for ham, at livet i et restaurantkøkken og en menu med stegt flæsk, brun sovs og alkohol kan give kroppen udfordringer.

- De sidste 10 dage har jeg haft ondt i knæene, og nu har jeg taget morfin i to dage. Hvilket er fantastisk, kom det med et grin fra Umut Sakarya.

I en mere alvorlig tone konstaterede han, at det der med at passe på sig selv og undgå at belaste sin krop unødigt indtil nu ikke var noget, han havde tænkt meget på, når han stod i køkkenet.

- Jeg kan se på et to år gammelt billede af mig selv, at jeg lignede en ungkarl. Nu ligner jeg bare en gammel karl.