Slutspurt i valgkampen: Fynske topkandidater mødes en sidste gang

Valgkampens slutspurt er gået ind i sin afgørende fase, og mandag hen under aften er næsten alle fynske topnavne samlet til et af de sidste vælgermøder, inden krydset skal sættes.

Valgkampens slutspurt er sat ind, og et af de sidste valgmøder med fynske frontfigurer for næsten alle partier er programsat til mandag sidst på eftermiddagen, kl. 17-18.30, i Odense i Danske Banks bygning på Albani Torv.

Her deltager repræsentanter for 12 af de 13 opstillingsberettigede partier til valget onsdag den 5. juni. Det er i stort set alle tilfælde nogle af topkandidaterne fra både de store og små partier, der dukker op til det, der er et af de sidste store vælgermøder med fremtrædende fynske folketingspolitikere inden valget.

Karsten Hønge (SF) har for længst meldt afbud og erstattes af Rasmus Henriksen, men ellers er der tale om lutter fremtrædende kandidater. Stram Kurs har dog ikke sendt nogen repræsentant til mødet.

Danske Bank har været vært for lignende vælgermøde ni andre steder i landet, og interessen har været pæn rundt omkring.

- Vi vil gerne støtte op om demokratiet og debatten i lokalsamfundet, det er vigtigt med en bred debat forud for afstemninger, der på mange måder påvirker vores hverdag, siger Moren Hedelund, filialdirektør i Danske Bank Odense.

Han understreger, at banken ikke støtter noget bestemt politiske parti, men gerne engagerer sig i valget ved at arrangere vælger møder. Også i 2017 arrangerede banken vælgermøder, 20 i alt, forud for kommunalvalget.

Det kræver tilmelding at møde op, det kan ske på www.danskebank.dk/debat, og der er plads til 100. Der er stadig ledige pladser. Under mødet søger banken for sandwich, øl og vand til de fremmødte.

Mødet slutter så tidligt - kl. 18.30 - at alle kan nå hjem til den store partilederdebat på DR kl. 20.00 mandag aften.