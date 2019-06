- Alle partier i Folketinget i dag er grønne, det er måske en overraskelse for mange, men sådan er det, vi er alle grønne, lød det fra Alex Ahrendtsen (DF), som dog tilføjede, at der lidt forskel på det tempo, de forskellige partier vil fremad med.

Klima og velfærd var to af de store emner, og på begge områder var der faktisk udbredt enighed et langt stykke hen ad vejen.

Flere af de fremtrædende fynske kandidater, inklusiv de to ministre Mai Mercado (K) og Lars Chr. Lilleholt (V) var med, men også mindre kendte som Michael Jensen (KD), Rasmus Henriksen (SF) og Gert Dyrn (Partiet Klaus Riskær Pedersen) var mødt frem, og alle uden undtagelse talte godt for deres sag.

Udligninsreform påkrævet

Med hensyn til velfærden var de fra højre til venstre enige om, at kommunerne skal have flere penge, og det skal ske gennem en udligningsreform, som bliver en af de første opgaver at få på plads for det nye folketing efter de flestes mening.

- Det er en helt usædvanlig situation, for så vidt jeg ved, er det første gang siden anden verdenskrig, at både antallet af børn og ældre stiger. Normalt er det kun det ene antal, der er steget, mens det andet er faldet, og så har vi kunnet flytte penge et område til et andet, det kan vi ikke mere, så der er mere end nogensinde brug for en udligningsreform, lød det fra Erik Christensen (S).

Hvis der blev skruet lidt ned for bureaukratisering og registrering var det også en måde at skaffe flere penge til velfærd for, påpegede flere.

I løbet af det halvanden time lange vælgermøde blev der afsløret enighed inden for varierende emner mellem Alternativet og Nye Borgerlige, mellem SF og Dansk Folkeparti og sågar Enhedslisten og Nye Borgerlige. Ikke mindst til kandidaternes egen overraskelse.

Og sådan endte et vælgermøde af de lidt mere usædvanlige i fred og fordragelighed, stramt styret - også til kandidaternes åbenlyse tilfredshed - af Fyens Stiftstidendes opinionsredaktør Peter Hagmund.