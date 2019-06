Slut med personlige heppekor: Familie og venner bandlyst fra eksamensgangen på fynsk gymnasium

To gymnaiseklasser på Odense Katedralskole gør op med traditionen om at skrive den afsluttende karakter i studenterhuen. Arkivfoto: Jørgen Hansen

Hvad fik du? Det er som regel det spørgsmål, der rammer de tusindvis af studenter, der i disse dage er oppe til deres afsluttende eksamen. Og det er et forkert fokus, mener blandt andet Odense Katedralskole. Gymnasiet har stoppet traditionen med, at forældre, søskende og venner venter uden for eksamenslokalet.

En eksamen skal tages alvorligt. Og det er svært, når der står et personligt heppekor ude foran eksamenslokalet og venter på enten at trøste eller råbe hurra. Forældre, bedsteforældre, søskende, klassekammerater og venner har derfor ikke lov til at stå ude foran eksamenslokalet på Odense Katedralskole. - Det her er faktisk at tage eksamen mere seriøst. Eksamen er et intenst rum, hvor man skal gøre sig umage. Man går til eksamen alene som en cowboy. Det i sig selv er ikke en familiebegivenhed, siger pædagogisk leder, André Dekker. Han understreger, at det ikke handler om at dæmpe festlighederne. - Der er jo ikke nogen, der ikke må fejre det. Der er ikke nogen, der skal tage armene ned, fordi de har fået 12. Det handler bare om at holde snot for sig og skæg for sig, siger han. I stedet er blandt andet kantinen på Odense Katedralskole forbeholdt den fejring af de nyudklækkede studenter, som ifølge Dekker er helt på sin plads. Det er andet år, gymnasiet håndhæver reglen, og sidste år skabte det ifølge André Dekker en større ro uden, at festlighederne måtte lade livet.

Mindre fokus på karakteren Udover at der skal være en større respekt omkring eksamenssituationen håber pædagogisk leder André Dekker på et fokusskifte. - Det, vi fejrer, er de to eller tre år, man har gennemført. Det handler om uddannelsen, om det at blive student, som er en livsbegivenhed. Ikke om de 30 minutters eksamen man lige har været oppe til, konstaterer han. I det hele taget ser Odense Katedralskole gerne, at der bliver mindre fokus på den sidste eksamen og den afsluttende karakter og mere fokus på, at de unge har gennemført en uddannelse. To 3.g-klasser på Odense Katedralskole har på eget initiativ valgt, at de ikke vil skrive karakteren for deres afsluttende eksamen i studenterhuen. Det er ellers en af de mange traditioner, der er forbundet med at blive student - og fejre det. - Det har de gjort, fordi de dybest set synes, det er noget pjat. Den sidste karakter er på mange tilfældigt, og de ved jo godt, hvad de har fået i de 29 andre karakterer og tilføjer: - Det er jo ikke sådan, at vi har nedlagt et forbud. Hvis man har fået 4 i fysik og er mega stolt af det, skal man da bare skrive det i. Men jeg synes, det er en god trend, at der er nogen, der ikke gør det, så vi får brudt op med, hvad man skal som "rigtig" student. Man er rigtig student, når man har gennemført STX eller HF, konstaterer han.