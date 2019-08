Om et år er det slut med Region Syddanmarks mammografibusser, besluttede Regionsrådet mandag. I stedet skal der etableres otte faste screeningssteder. Det vil forbedre patientsikkerheden, mener formand for Regionens sundhedsudvalg, men i yderområderne af Fyn er man skeptisk.

Fra august 2020 bliver de store mammografi-busser, hvor kvinder kan få undersøgt deres bryster for kræft, parkeret permanent i garagen. Det besluttede et enigt Regionsråd i Region Syddanmark mandag. I Danmark får kvinder i alderen 50-69 år tilbud om en røntgenundersøgelse af deres bryster hvert andet år. Undersøgelsen kan opdage brystkræft på et tidligt tidspunkt. Hidtil er kvinder i Region Syddanmark blevet indkaldt til screening, når mammografibussen holdt på et stoppested nær dem. Fremover vil der i stedet være otte faste screeningssteder i regionen, og man skal selv booke tid. På Fyn skal man enten til Odense eller Svendborg for at blive undersøgt. Det nye system vil, ifølge formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S) forbedre patientsikkerheden: - Vi har valgt otte steder, hvor der er åbent hver dag og sidder fagpersonale på alle hverdage. Så når man er blevet 50 - eller når der er gået to år siden sidste screening - så kan man selv booke en tid. Det vil give en sikkerhed i, at så mange som muligt kommer til, og at de kommer til i rette tid. Det vil være et kvalitetsløft, siger Poul Erik Svendsen, som understreger, at det er altafgørende, at man kommer til på den rigtige tid. - Desuden har vi en del udeblivelser i sundhedsvæsenet, men ligeså snart man laver ordninger, hvor man selv skal booke tid, så er der væsentligt flere, der kommer frem, siger han.

Ikke en spare-øvelse Der er flere årsager til, at nøglerne til mammografibusserne nu bliver afleveret. Blandt andet er bussernes fysiske forhold ikke altid så hensigtsmæssige, trapperne i bussen kan være en hindring for gangbesværede, pladsen er trang, og der er ikke noget toilet i bussen. Desuden er kvinder hidtil blevet indkaldt alt afhængig af, hvor de har praktiserende læge. Det betyder, at hvis en kvinde skifter læge eller flytter, så risikerer hun at komme ud af screeningskadence. Fremover vil man blive indkaldt efter CPR-nummer i stedet, så regionen i højere grad sørger for at screeningsintervallet på to år bliver overholdt. De estimerede udgifter til etableringen af de otte faste screeningssteder er 15,2 millioner kroner, som dækker bygningsetablering, investering i mammomater og et nyt it-system. Tre af de fire mammografibusser står over for en udskiftning inden for få år, en udskiftning, der vil koste 6-7 millioner kroner. Den udgift undgår man altså. - Der er selvfølgelig etableringsomkostninger i det, men det ville der også være, hvis vi skulle købe nye busser. Hvis man laver et estimat over 10 år, så er det de samme penge, vi kommer til at bruge, om det er stationære steder eller busser. Det her bliver ikke lavet for at hente penge ind, det er udelukkende et kvalitetsløft, fastslår Poul-Erik Svendsen.

Rammer yderområderne Med de otte stationære screeningssteder får én procent af kvinderne, der bliver tilbudt screening, over 50 kilometer til screeningsstedet. 12 procent får 40-50 kilometer til nærmeste screeningssted. I Ærø Kommune har man kæmpet for at bevare mammografibussen på øen, fordi man frygter, at færre kvinder på øen vil benytte sig af tilbuddet, hvis de skal helt til Svendborg. Der var da også forslag i Regionsrådet fra SF, Enhedslisten og Radikale, om at lave et stationært sted på Ærø, men det forslag blev nedstemt. - Der ville ikke kunne være åbent hver dag, men max en dag hver anden måned, og hvem siger så, at dem der skal screenes, er hjemme på det tidspunkt, lyder begrundelsen fra Poul Erik Svendsen. Også i Langeland Kommune er man bekymret for nedlæggelsen af busserne. - Det er jeg rigtig, rigtig ked af. I allerhøjeste grad. Der bliver igen centraliseret, og det rammer yderområderne, siger Lisa Pihl Jensen (S), formand for Langeland Kommunes Sundhedsudvalg til Fyns Amts Avis. - Busserne var tæt på her, så det var nemt for folk at komme til. Nu skal man tage fri fra arbejde for at komme afsted. Vi er ikke enige i beslutningen, og jeg frygter, at den betyder, at færre kvinder vælger at blive screenet på grund af transporten, siger hun. Den frygt deler formanden for Regionens Sundhedsudvalg dog ikke: - Det tror jeg faktisk ikke. Så lange afstande taler vi ikke om, og det er jo raske mennesker. Men vi evaluerer på det, når det har kørt i to års tid, og der vil vi selvfølgelig se på hvilken betydning, det har haft for antallet, der henvender sig til screeninger, siger Poul-Erik Svendsen.