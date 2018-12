Slingrekursen på jernbanen fortsætter: DF stemte imod Togfonden

Et flertal i Folketinget stemte torsdag aften imod et forslag fra Socialdemokratiet om at tilføje investeringer i Togfonden til finansloven fra 2020 og frem. Selvom Dansk Folkeparti er med i forliget om de storstilede investeringer, valgte partiet at takke nej til muligheden for at gå uden om regeringen.

- Det er altså vigtigt at få de her projekter slået fast, så det undrer mig meget, at DF ikke kunne stemme for eller i det mindste afholde sig fra at stemme, så der alligevel ville være et flertal for at få projekterne på finansloven, siger Erik Christensen.

Medlem af Transportudvalget, Erik Christensen (S), mener dog, at det er ligeså skørt, at DF valgte at stemme nej.

- Vi har aftalt med regeringen, at pengene til Togfonden bliver skrevet ind i finansloven det år, hvor de skal udmøntes. Det er en lidt omstændelig måde at gøre det på. Det anerkender jeg fuldt ud. Men alle, både politikere og borgere, kan være sikre på, at Togfondens fase et bliver gennemført, sagde René Christensen, der kaldte det "skørt", at regeringen ikke har villet skrive de kommende års projekter i Togfonden på finansloven.

Men ifølge finansordfører René Christensen (DF) ville det ikke have nogen praktisk betydning, hvis partiet havde stemt for forslaget.

- Ultimativt har vi altid i Folketinget mulighed for at stille ændringsforslag, hvis det måtte blive nødvendigt i den sidste ende, lød det fra formand Kristian Thuelsen Dahl, da han i efteråret 2016 udtalte sig til Kristeligt Dagblad.

Dansk Folkeparti er ellers en del af forliget om Togfonden og har tidligere år selv advaret om, at det kunne blive aktuelt at stille ændringsforslag til finansloven, hvis ikke regeringen satte skub i det videre arbejde med jernbanen.

Og her valgte Dansk Folkeparti at gå med regeringen og den finanslov, som partiet selv har lagt stemmer til, og stemme nej til et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, som ville have sikret penge til flere store jernbaneprojekter fra 2020 og frem.

Slingrekursen for Togfonden, som der nu har været et politisk flertal for i over fem år, fortsætter.

Usikkerhed om bane på Fyn

Dele af planerne i Togfonden er allerede sat i gang og fortsætter næste år. Det gælder eksempelvis en elektrificering af strækninger som Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg og en hastighedsopgradering af strækningen Hobro-Aalborg.

På Fyn må man dog ind til videre kigge langt efter penge til jernbanen. Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ærgrer sig da også over, at Dansk Folkeparti ikke udnyttede muligheden for at få bundet pengene til jernbanen.

- Jeg synes, at det er super ærgerligt. Her var en gylden mulighed for at få regeringen til at acceptere flertallet bag Togfonden og sende et kraftigt signal om, at jernbanen er på vej. Men så vælger Dansk Folkeparti at stemme imod. I det hele taget er det jo stærkt besynderligt, at vi har en regering, som ikke vil respektere, at der er flertal for planerne i Togfonden og for jernbanen på Vestfyn, siger han.

Selvom forslaget fra Socialdemokratiet var blevet stemt igennem Folketinget, ville pengene til den fynske jernbane først blive frigivet fra 2020 og frem.

Er det ikke først for alvor næste år og efter et kommende folketingsvalg, at det afgørende slag om Togfonden og jernbanen på Fyn skal slås?

- Jeg synes, at der er brug for at give en klar besked om, hvornår det her vigtige projekt går i gang. Så ved beboere, lodsejere og de mange passagerer fra hele Danmark, hvad de har at forholde sig til, siger Peter Rahbæk Juel.