Skyldig kronvidne og et gasvåben: Dan dig et overblik over retssagen med et historisk stort antal tiltalte

2. "Kun" skyldig i vold = markant kortere straf

De 12 skyldige i overfaldet var tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå eller brutal karakter. Noget, der kan give op til seks års fængsel. De var også tiltalt for straffelovens bestemmelse om skydevåben. Noget, der giver mellem to til otte års fængsel. Hertil ville anklageren have haft lagt det halve oveni, fordi våbnet var blevet brugt på et offentligt tilgængeligt sted.

Men dommerne og nævninge har fundet frem til, at det er et gasvåben. De 12 mænd er derfor "kun" kendt skyldige i den grove vold. Det betyder, at straffen bliver minimum fire år kortere end, hvad der var lagt op til fra anklagemyndigheden.