Skyldig i 28 lovovertrædelser: Kvinde idømt et års fængsel i sag om chikane mod rådmand

Retten i Odense idømte tirsdag 40-årige Ania Johansen et års ubetinget fængsel for trusler, omfattende chikane af offentligt ansatte, falske anklager og overtrædelse af polititilhold.

Retten erkendte hende skyldig i samtlige 28 forhold i anklageskriftet med den begrundelse, at lovovertrædelserne har været af omfattende karakter. Gennem et år og fire måneder har Ania Johansen taget ofte massiv krænkende kontakt til i alt 12 personer, herunder offentligt ansatte i Odense Kommune og ved Fyns Politi og rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley.

Ania Johansen har blandt andet lavet underretninger om Crawleys familieforhold, således at rådmanden har fået besøg af socialrådgivere i hjemmet og undersøgt sin evne til at tage vare på sine børn.

Derudover er Ania Johansen dømt for at have truet sin søns fars advokat med at ville bortføre hans børn og for at indgive falske anklager om, at advokaten blandt andet skulle have foretaget hacking for at ændre i hendes sag.