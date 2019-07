Skybrud og torden lurer over Fyn før afslutning på hedebølge

Fyn: Efter en uge med temperaturer i omegnen af 30 grader er den danske sommer ved at finde sig til rette på et lavere niveau. Fra tirsdag og frem til fredag når termometeret kun op på 21-23 grader, og de lavere temperaturer ledsages af vand fra himlen, lyder prognosen fra DMI.

Allerede mandag eftermiddag og aften er der lokalt på Fyn risiko for regnskyl, som kan blive så kraftige, at de ender som skybrud - det vil sige, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. Regnen kan måske køle mennesker og dyr lidt ned, for temperaturen når ifølge DMI i dag op på omkring 26 grader.

Også tirsdag kan der opstå lokale skybrud over Fyn, og med de kraftige regnskyl følger en risiko for torden, oplyser DMI. Både onsdag og torsdag er der ifølge meteorologerne mere regn i vente, ligesom fredag aften kan blive en våd fornøjelse. Dagtemperaturerne holder sig til ind i næste uge ifølge DMI's prognose på 18-21 grader, hvor det bliver varmest.

Den forventede regn vil falde på et tørt sted, for der er høj brandfare i naturen på store dele af Fyn og på den sydlige del af både Langeland og Ærø. Det viser brandfareindekset, som DMI har udviklet til Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL, mandag middag.

Endnu er der dog ikke udstedt nogen afbrændingsforbud på Fyn.