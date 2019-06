Skybrud flere steder på Fyn: Lynnedslag og 'sommerblæst' ramte hårdest på Syd- og Vestfyn

Fyn: Det gik hårdest ud over en stråtækt gård ved Tommerup, da endnu et sommerligt uvejr onsdag strøg ind over Fyn. Ifølge Fyns Politi var det et lynnedslag, som satte ild i gården, der ikke stod til at redde.

Den sydvestlige og sydlige del af Fyn var onsdag hårdt ramt af uvejret. Ifølge DMI's pejlinger var der 37 lyn i Svendborg Kommune, 33 i Faaborg-Midtfyn og 51 i Assens Kommune. Ærø, Middelfart og Kerteminde Kommuner slap mere nådigt med henholdsvis et, fire og otte lyn.

Ærø var til gengæld et af de steder, hvor regnbygerne blev så kraftige, at det medførte skybrud, det vil sige mere end 15 millimeter regn på en halv time.

- Vi regner også med, at de små øer nord for Ærø havde skybrud, og så var der skybrud i området mellem Faaborg og Svendborg, oplyser klimatolog ved DMI Frans Rubek.

Over hele landet registrerede DMI onsdag 647 lyn, og Fyn tog sin del med 205. Det var dog ikke meget i forhold til tordenvejret, som lå over Danmark onsdag i sidste uge. Da talte DMI i alt 1779 lyn.

Tordenbygerne, som trak op over Danmark, medførte også kraftig blæst flere steder - blandt andet på det sydlige Als og ved Assens, hvor de kraftigste vindstød omkring 18-tiden nåede op på 23,1 m/s. Det betegnes som stormende kuling, men det er ikke usædvanligt for årstiden, forklarer Frans Rubek, der kalder det "normal sommerblæst".

Fra onsdag middag frem til midnat oplevede store dele af Europa tordenvejr, som du kan se her ved Lightningmaps.