Skunklaboratorium ransaget: Litauer anholdt

Opdateret med nye oplysninger kl. 15.15 Midtfyn: En 41-årig mand fra Litauen bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, efter at han torsdag blev anholdt efter en politiaktion mod et skunklaboratorium på Snarupvejen syd for Espe på Midtfyn.Det bekræfter Fyns Politi i blandt andet en pressemeddelelse.Ransagningen af ejendommen kom ifølge Fyns Politi efter længere tids efterforskning. Det var blandt andet et usædvanligt stort strømforbrug i området, der bragte politiet på sporet af skunklaboratoriet. Præcis som det har været tidligere i mange andre lignende sager, hvor Energi Fyn har registreret et meget stort forbrug af strøm.Under ransagningen beslaglagde politiet produktionsudstyr samt 7,5 kilo skunk. På stedet mødte politiet den 41-årige litauer, som man formoder har haft en andel i produktionen, og det er på den baggrund, at han fredag skal fremstilles i grundlovsforhør.Ejendommen på Snarupvejen fik ny ejer for cirka et år siden, da den blev købt for 230.000 kroner af en person med et østeuropæisk klingende navn.