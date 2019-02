Skudramt fængselsbetjent fra Nyborg i ny bog: Tvivlede på, at dømt gerningsmand var den rigtige

Så skråsikker var offeret for skudangrebet, 37-årige Chris, imidlertid ikke, da han under retssagen betragtede den mand, som politiet udpegede som gerningsmanden. Det fortæller den forhenværende fængselsbetjent i bogen "Huset vinder altid - frontberetninger fra et dansk fængsel", som udkom i denne uge på forlaget People's Press.

Sådan sagde anklager Kirsten Flummer foran Retten i Svendborg, lige efter retten i slutningen af september 2017 havde idømt det 21-årige, forhenværende Black Army-medlem Ali Ghani Al-Salmi seks års fængsel for at have skudt en fængselsbetjent to gange i benene lige uden for porten til Nyborg Fængsel den 12. juli 2016 om aftenen.

- Jeg er vældig tilfreds med dommen. Jeg er glad for, at det lykkedes os at opklare den frygtelige forbrydelse i Nyborg, og at vi fik fundet og dømt selve gerningsmanden.

Den 12. juli 2016 klokken 22.45 bliver en fængselsbetjent skudt to gange i benene foran porten til Nyborg Fængsel, da han møder ind til en aftenvagt.Angrebet kommer efter en længere tids utilfredshed med forholdene i fængslet hos især personer med relation til banden Loyal To Familia. Forinden er bandelederen Shuaib Khan den 8. juli med kort varsel blevet flyttet fra sin celle i Nyborg til et andet fængsel. I cellen finder fængselsbetjente bagefter en trussel ridset ind i væggen. "Vi glemmer aldrig, for vi bærer nag. Vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det!!!" står der. Den 28. september 2017 idømmer et nævningeting ved Retten i Svendborg den 21-årige Ali Ghani Al-Salmi seks års fængsel for at være gerningsmanden bag skyderiet. Den tidligere leder af Black Army Wassim Daabas får 10 måneders fængsel for at have sørget for tyveriet af bilen, der blev brugt, og for at have sørget for, at bilen efterfølgende blev brændt af. 30. maj 2018 frifinder landsretten den nu 22-årige mand for selve skyderiet og idømmer i stedet både ham og eksbandelederen to års fængsel for at have medvirket til grov vold. Gerningsmanden, der skød, er aldrig blevet fundet, men politiets opfattelse er, at Loyal To Familia stod bag.

For kraftig og for lav

Mens kampklædte betjente bevogtede Retten i Svendborg, fulgte Chris sagen hjemme i Ishøj via livebloggen på Fyens.dk, der løbende skrev opdateringer fra retssagen. Han fortæller også i bogen, at han glædede sig til at få sat et punktum, men var utryg ved senere at skulle befinde sig tæt på den mand, der havde skudt ham.

På den fjerde retsdag skulle han vidne. Hans advokat havde bedt om, at de tiltalte ikke var til stede imens, og sådan blev det. Det var derfor først senere, at han så den tiltalte tidligere leder af Black Army, Wassim Daabas, og den 21-årige Ali Ghani Al-Salmi, som politiet følte sig sikre på, var manden, der havde trykket på aftrækkeren. Chris selv var i tvivl, fortæller han i bogen:

"Da Chris havde vidnet, slog det ham, at Ali Ghani ikke lignede den mand, der havde stået over ham og skudt ham to gange for et års tid siden. Ali Ghani var for kraftig og for lav. Gerningsmanden havde været mindst 10 centimeter højere. Men måske var det bare noget, han bildte sig selv ind? Det kunne have været Ali Ghani, der pegede 9-mm pistolen direkte mod ham og affyrede to skud mod hans ben. Chris lå jo på asfalten, da han så gerningsmanden sidste gang, og liggende på jorden kan det være svært at vurdere en persons højde. men fornemmelsen blev i ham: Måske var det slet ikke Ali Ghani, der havde skudt."

Under ankesagen i landsretten i maj året efter påpegede Alis forsvarer Sten Balslev også forskellen på staturen hos sin 105 kilo tunge klient og den adrætte mand, man så skyde og løbe væk på overvågningsbillederne.

- Uden at fornærme ham er han simpelthen for overvægtig og tyk til at kunne gøre det, sagde han om Ali Ghani Al-Salmi, der af mange blev kaldt "tykke".