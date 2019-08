66-årige Erik Kolmos er mange ting. Han er far til fire, morfar, badmintontræner, golfspiller, marathonløber og en vellidt efterskolelærer. Men Erik er også syg. For 20 år siden fik han konstateret sklerose. Heldigvis er han målbevidst og giver ikke så let op - derfor er han endnu ikke bundet til en kørestol.