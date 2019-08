En af jernbanens natlige gæster, skinneslibetoget, kommer på sit årlige besøg igen. Og det er et synligt besøg, for det gnistrer og lyser op, når de 32 slibesten går mod skinnerne og sliber bittesmå ujævnheder og bølger væk.

Når den sidste gnist er slukket, er det møjsommelige arbejde med til at forlænge sporets levetid.

Når slibetoget har fjernet de små ujævnheder og bølger på skinnerne, giver det færre vibrationer i sporet fra togene. Dermed går der længere tid imellem, at Banedanmark skal ud at justere sporet og udskifte skinner, sveller og skærver.

Skinneslibetoget er blot et af flere forskellige specialtog, der hver har sin særlige opgave. Toget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International og er bemandet med et hold af internationale eksperter, som sørger for, at skinnerne får den millimeterpræcise slibning, de skal have.

De små skinnefejl, der skal slibes væk, bliver fundet, når Banedanmark hvert år sender målevognstoget, der både kan finde indre og ydre revner i skinnerne, ud på jernbanenettet.

- Hvert døgn kører der omkring 3000 tog rundt på de danske jernbanenet. I fremtiden stiger det antal, og jo flere tog, der kører, desto mere slider det naturligvis på skinnerne. Ved blandt andet at slibe skinnerne sikrer vi, at der går længere tid mellem, at de skal udskiftes, siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.