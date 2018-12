Skinnebrud stopper tog: DSB sætter togbusser ind på Svendborgbanen

Et skinnebrud mellem Fruens Bøge og Hjallese i Odense betyder, at der fra onsdag aften ikke kører tog på Svendborgbanen.

I stedet har DSB sat såkaldte togbusser ind på strækningen mellem Odense, Ringe og Svendborg, indtil trafikken atter kan normaliseres.

Ifølge Banedanmark er skinnebruddet i gang med at blive undersøgt, og i den bedste af alle verdener forventes det at tage omkring fem timer. Derfor lyder meldingen også onsdag aften, at der igen kører tog på strækningen fra torsdag morgen. Det blev senest bekræftet onsdag aften klokken 22.

Det samme budskab lyder fra DSB over for fyens.dk, nemlig at være klar til morgentrafikken, men henviser alligevel til Banedanmark, som har ansvaret for de skinner, DSB kører tog på.

Togbusserne kører ifølge DSB onsdag aften efter dette skema:

Fra Odense kører der to togbusser i timen: Én kører i minuttal 15 ind omkring alle stationer mod Svendborg, og én kører i minuttal 35 direkte Odense-Odense Sygehus-Ringe-Svendborg.

Fra Svendborgkører der to togbusser i timen: Én kører ind omkring alle stationer, og én kører direkte mod Ringe og OdenseSygehus/Odense.