Skandalen i Rigspolitiet: Fyns Politi har fået potentielt mangelfulde teleoplysninger 1500 gange

Omkring 10.700 straffesager skal undersøges, efter politiets system i en årrække ved en fejl kan have udeladt en del af de indhentede teleoplysninger. På Fyn har politiet mindst 1500 gange indhentet teleoplysninger til brug i efterforskninger og retssager.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har nedsat en uvildig gruppe for at få kulegravet skandalen, og 10.700 straffesager skal gennemgås hos politikredsene af hensyn til retssikkerheden.

Fejlen kan være gået ud over både efterforskninger og retssager, og kan i yderste konsekvens have betydet, at skyldige er gået fri, og uskyldige er blevet dømt, fordi telematerialet ikke har været komplet.

Mindst 1500 gange har Fyns Politi indhentet teleoplysninger, som kan være mangelfulde på grund af en årelang fejl i et system hos Rigspolitiets Telecenter.

Sagerne er fra perioden 2012 til 8. marts 2019. Her fik Rigspolitiet rettet fejlen i det system, der bearbejder teleselskabernes rådata for at gøre dem mere overskuelige. Det oplyste Rigsadvokaten i midten af juni - lige efter valget.

Den fynske politikreds har i perioden 2012 til 2017 mindst 1506 gange fået udleveret teleoplysninger i håb om at kortlægge mistænkte personers færden ved at se, hvilke master deres mobiltelefoner har anvendt. Det viser en opgørelse, Fyens Stiftstidende har foretaget på baggrund af den nyeste statistik fra Rigsadvokaten.

Heraf har Fyns Politi mindst 63 gange fået udvidede teleoplysninger, som viser alle de telefonnumre, der har benyttet en eller flere master i et bestemt tidsrum. Dette omfattende værktøj, også kaldet "mastesug", er blandt andet blevet brugt under jagten på stenkasteren på Fynske Motorvej. Men også i de udvidede teleoplysninger kan fejlen have frasorteret en del af materialet fra teleselskaberne.

Fyns Politi har ikke ønsket at udtale sig om hverken antallet af berørte sager på Fyn eller arbejdet med at gennemgå dem.