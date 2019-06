Skal du sydpå?: Så meget koster det at køre for stærkt ned gennem Europa

Politiet i Tyskland og en stribe andre europæiske lande kan inddrive trafikbøder gennem de danske myndigheder. FDM råder danske bilister til at lære de tyske færdselsregler at kende, hvis turen går sydpå.

FDM har indhentet tal for bødestørrelserne for en række trafikforseelser i europæiske lande , og selvom der for tiden kun er 20 af de europæiske lande, som kan inddrive bøder via de danske myndigheder, skal man ikke tro, det er gratis at overtræde færdselsloven i udlandet. For det er ifølge FDM ikke usædvanligt, at udenlandske myndigheder beder et inkassobureau om at inddrive bøden.

Kører du i Tyskland 20 km/t for hurtigt, er bøden op til 35 euro (cirka 260 kroner), mens den begynder ved 240 euro (cirka 1790 kroner), hvis du ligger 50 km/t over det tilladte.

For selvom der er strækninger med fri hastighed på de tyske motorveje, er der også mange steder med hastighedsgrænser, og Tyskland er blot et af mange lande, som kan inddrive for eksempel fartbøder via de danske myndigheder.

Den situation vil ikke være uvant for danske bilister på vej ned gennem Europa med kurs mod sol og strand. Men går det for hurtigt med at komme frem til feriestedet, bliver det også hurtigt en dyrere køretur end nødvendigt.

Trafik: Var det en blitz? Et hurtigt kig ned på speedometeret viser, at du vist er kommet til at følge lidt for godt med i trafikken i det yderste spor på motorvejen, og nu ligger nålen på 150 km/t.

Kan du huske, hvornår man fletter?

Kører man selv på ferie sydpå, går den korteste vej gennem Tyskland, og her er det også vigtigt at kende en række særlige regler.

Efter det første møde med en bagfrakommende, hurtigtkørende bil vil de fleste danske bilister nok aflægge sig vanen med at ligge i det yderste spor, men selvom du benytter dig af den fri hastighed i ydersporet, skal du huske, at det er dit ansvar at bevise, at det ikke var din hastighed, der var årsagen, hvis du ender med at være involveret i et uheld.

Det kan også straffes med bøde, hvis du ikke gør overholder flettereglerne. FDM minder om, at man skal holde sin bane helt frem til stedet, hvor to vognbaner flettes sammen - og hvis man skal flette ind i trafikken, når man kører ind på en motorvej i Tyskland, har man ubetinget vigepligt. Det er altså ikke lovligt blot at blinke til venstre og fortsætte sin kørsel ind på motorvejen.

Husk også at give plads til udrykningskøretøjer, hvis der opstår kø på motorvejen. I Tyskland kaldes det en "Rettungsgasse", og den dannes ved, at biler i venstre vognbane trækker ud til venstre, mens biler i højre vognbane trækker til højre.

Du kan læse meget mere om færdselsreglerne i forskellige europæiske lande på FDM's side, hvor der også er samlet gode råd om kør selv-ferie i Europa.

Også den tyske bilist-organisation ADAC har på sin side samlet en oversigt over vigtige regler om færdslen i trafikken.