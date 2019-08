Skæbnemøde i Venstre: Her er de 12 fynboer, der er med til at afgøre Løkkes fremtid

Fredag mødes Venstres forretningsudvalg og lørdag hovedbestyrelsen for at drøfte uroen i partiet og valg af formand og næstformand. Den endelige beslutning træffes på partiets landsmøde. Her er de fynske deltagere i hovedbestyrelsen og deres holdning til foretrukken partiformand:

Venstre Odense Formand: Kasper Ladingkær V-baggrund: Har været formand siden 2011. Har kun været aktiv i organisationsarbejde. Fyns eneste medlem i partiets forretningsudvalg. Alder: 43 år Job: Projektleder V-medlemmer i kommunen: Ca. 600 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer

Venstre Nordfyn Formand: Mikkel Rahbek Brunse V-baggrund: Har været formand siden 2014. Alder: 45 år Job: Direktør V-medlemmer i kommunen: Knap 500 Foretrukken partiformand: Bestyrelsen bakker Lars Løkke op

Venstre Svendborg Formand: Ulla Larsen V-baggrund: Formand i halvandet år. Har været medlem af Svendborg Byråd i 28 år Alder: 64 år Job: Lærer V-medlemmer i kommunen: Ca. 260 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer (har tidligere udtalt, at hun ønsker ny partitop)

Venstre Ærø Formand: Lennart Mogensen V-baggrund: Har været medlem af kommunalbestyrelse i Årslev, Faaborg-Midtfyn og nu Ærø Alder: 62 år Job: Politiassistent V-medlemmer i kommunen: 85 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer

Venstre Nyborg Formand Søren Nielsen V-baggrund: Har været formand siden 2013 Alder: 61 år Job: Geolog V-medlemmer i kommunen: Ca. 300 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer

Venstre Langeland Formand Peder Hansen V-baggrund: Formand i halvandet år Alder: 57 år Job: Virksomhedsejer V-medlemmer i kommunen: Ca. 200 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer

Venstre Faaborg-Midtfyn Formand Marianne Kyed V-baggrund: Formand i tre et halvt år Alder: 52 år Job: Underviser Dalum Landbrugsskole V-medlemmer i kommunen: 450 Foretrukken partiformand: Bakker Løkke op

Venstre Kerteminde Formand Ole Holst V-baggrund: Formand siden 2014. Har tidligere været formand for to vælgerforeninger på Sjælland. Alder: 71 år V-medlemmer i kommunen: 140 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer

Venstre Middelfart Formand Torben Torsbjerg Møller V-baggrund: Formand i halvandet år Alder: 78 år V-medlemmer i kommunen: Ca. 235 Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer.

Anja Lund Hovedbestyrelsesmedlem valgt af landsmødet V-baggrund: Viceborgmester og udvalgsformand Nordfyns Kommunalbestyrelse. Regionsrådsmedlem. Alder: 42 år Job: Politiker (tidl frisør) Foretrukken partiformand: Ingen kommentarer.

Erling Bonnesen Er Venstres gruppesekretær og dermed også hovedbestyrelsesmedlem. V-baggrund: Medlem af Folketinget. Tidligere borgmester i Broby Kommune. Alder: 64 år Job: Politiker Foretrukken partiformand: Det nuværende formandskab Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen.